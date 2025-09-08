Користувачі GitHub обурені «примусовою» інтеграцією Copilot

Серед розробників програмного забезпечення, які використовують платформу GitHub, зріє невдоволення «примусовою» інтеграцією інструмента кодування Copilot. Дехто відкрито вимагає надати їм можливість блокування функцій Copilot, пише The Register.

«Я вже деякий час надсилаю скарги в розділ зворотного зв’язку спільноти GitHub, чому Copilot втручається в мою роботу на GitHub. Я глибоко обурена тим, що окрім того, що Copilot, здається, навчається на моєму коді, опублікованому на GitHub, порушуючи мої ліцензії, так ще й GitHub хоче, щоб я переглядала (фактично) рекламу цього проекту, до якої я ніколи не торкнуся. Якщо мене щось турбує, я не бачу причин мовчати про це», — обурюється розробниця Енді МакКлюр.

За її словами, Microsoft повторно вмикає функції Copilot, незважаючи на те, що кодери раніше їх вимкнули:

«Ті з нас, хто вже видалив Copilot, вже сказали йому «ні». Ми не повинні знову казати «ні». Це найгірше, що може трапитися з програмним забезпеченням Microsoft сьогодні — доводиться вимикати одні й ті ж функції знову і знову, оскільки віце-президенти все більше прагнуть збільшити показники, а оновлення програмного забезпечення знову вмикає те, що ми вже вимкнули».

МакКлюр вважає, що дії Microsoft змусять багатьох розробників відмовитись від GitHub на користь альтернативних рішень:

«Багато моїх контактів у спільноті розробників відкритого коду протягом останнього місяця говорили про плани переходу з GitHub на Codeberg або на власний хостинг Forgejo (Forgejo – це програмне забезпечення, яке використовує Codeberg), і коментарі в цих двох завжди активних темах GitHub все частіше стосуються того, як Copilot надихає їх також перейти на Codeberg».

Інший розробник у дискусії, яку почала МакКлюр, написав, що має намір відмовитися від GitHub через його позицію щодо штучного інтелекту.

«Сьогодні я відхилив дві пропозиції щодо коду, згенеровані Copilot, у своєму PR. Я відмовляюся використовувати ШІ так само, як я не вживаю наркотики та не краду речі — для мене це питання принципу. Тож, якщо це продовжуватиметься, і Microsoft найближчим часом не надасть можливості відмовитися від ШІ в моїх репозиторіях, я перенесу свій код на власний хостинг і ніколи не повернуся на GitHub», — написав програміст під ніком Constantine.