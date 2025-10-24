logo

Новини 24/10/2025 17:05

Microsoft додає в Copilot групи з підтримкою до 32 учасників, режим репетитора Learn Live та анімованого помічника

Microsoft впроваджує деякі суттєві зміни до свого помічника Copilot. По-перше, з’явилася нова функція груп, яка може об’єднувати до 32 в одному чаті. Крім того, інструмент тепер має «пам’ять», яка дозволяє Copilot дізнаватися щось додаткове про користувача, та інші функції, пише The Verge.

Групи Copilot розроблені для того, щоб друзі або колеги по роботі могли використовувати Copilot в одному сеансі. Поки що Copilot Groups запускаються лише в споживчій версії помічника для США, а не у версії Microsoft 365 Copilot. 

Microsoft також додає в Copilot режим «реальної розмови», який адаптуватиметься до того, як ви ставите запитання, і пропонуватиме складніші відповіді. 

Ще одним оновленням є голосовий режим Copilot, в якому з’явився Mico — анімований персонаж, схожого на Clippy в деяких версіях Office. Він реагуватиме за допомогою міміки в реальному часі та стрибатиме у вікні Copilot. Цей помічник також має режим Learn Live, який діє як репетитор.

Нагадаємо, що кілька днів тому Microsoft оголосила про масштабну трансформацію Windows 11, яка стосується розширення функціональності Copilot. Відтепер користувачі можуть керувати віртуальним помічником за допомогою голосових команд. Нова функція керування голосом працює на всіх комп’ютерах під управлінням Windows 11. Вона підтримує виконання голосових команд без необхідності натискати кнопки або відкривати додатки. Активувати Copilot можна командою «Hey Copilot».

