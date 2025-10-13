logo

Приєднуйтесь до нас

Новини 13/10/2025 11:43

Microsoft посилює контроль над своїми розробниками. Вимагає більше використовувати Copilot

Дмитро Сімагін

Журналіст

Microsoft додає контрольні показники використання Copilot до інструменту Viva Insights. Це дозволить менеджерам контролювати команди та виявляти ті, хто найкраще інтегрує Copilot в своїй роботі, пише The Register. У підсумку є ризик створення так званої «таблиці лідерів» за ступенем використання помічника.

Viva Insights — це інструмент моніторингу від Microsoft, призначений для збору даних про діяльність співробітників. Він також порівнює роботу між командами всередині компанії.

Оскільки одним із застосувань інструменту є відстеження продуктивності за допомогою показників, було зрозуміло, що Microsoft рано чи пізно додасть контрольні показники Copilot. Керівництво компанії неодноразово наполягало на тому, що цей віртуальний помічник є благом для продуктивності, навіть якщо дехто не так впевнений в цьому.

Останніми тижнями Microsoft вигадує дедалі креативніші способи розширення використання Copilot. Раніше цього місяця IT-гігант оголосив, що дозволить працівникам використовувати особисті ліцензії Copilot на робочому місці.

Нагадаємо, що Copilot тепер може створювати документи Office та підключатись до сторонніх сервісів. Наприклад, Copilot для Windows дозволяє створювати та експортувати документи у різних форматах: документи Word, таблиці Excel, PDF-файли та презентації PowerPoint. Для цього достатньо попросити віртуального помічника перетворити фрагмент тексту на документ Word або PDF або перетворити створену таблицю на файл Excel.

Головна > Новини > Microsoft посилює контроль над своїми розробниками. Вимагає більше використовувати Copilot

Найбільш обговорювані статті

Багхантерам пропонують до $30 000 за знайдену помилку в інструментах штучного інтелектуБагхантерам пропонують до $30 000 за знайдену помилку в інструментах штучного інтелекту
Microsoft представила дорожню карту інтеграції штучного інтелекту у Visual StudioMicrosoft представила дорожню карту інтеграції штучного інтелекту у Visual Studio
Анонси OpenAI: інструменти розробки «міні-додатків» Apps SDK та агентів AgentKit. Codex стає загальнодоступнимАнонси OpenAI: інструменти розробки «міні-додатків» Apps SDK та агентів AgentKit. Codex стає загальнодоступним
Новий інструмент Google CodeMender миттєво виправляє баги та переписує кодНовий інструмент Google CodeMender миттєво виправляє баги та переписує код
Microsoft закрила можливість інсталяції Windows 11 без підключення до інтернетуMicrosoft закрила можливість інсталяції Windows 11 без підключення до інтернету
Запуск кількох програм Office спричиняє проблеми з CopilotЗапуск кількох програм Office спричиняє проблеми з Copilot
Подорожчання американських робочих віз H-1B позитивно вплине на український аутсорс — експертиПодорожчання американських робочих віз H-1B позитивно вплине на український аутсорс — експерти
Google випустила модель для роботи з user-інтерфейсом Gemini 2.5 Computer UseGoogle випустила модель для роботи з user-інтерфейсом Gemini 2.5 Computer Use
JetBrains і Zed розробляють протокол, який дозволить агентам працювати в будь-якому редакторі кодуJetBrains і Zed розробляють протокол, який дозволить агентам працювати в будь-якому редакторі коду
Microsoft: до 30% коду компанії написано штучним інтелектом

Microsoft видалить антивірусний софт із ядра Windows

Білл Гейтс назвав три професії, які не зникнуть через розвиток ШІ. Серед них є айтівці

Це насторожує: ChatGPT тепер знаходить та фіксить баги в коді

Співробітникам Microsoft заборонили використовувати DeepSeek

Переплюнув TikTok і Instagram: ChatGPT став найбільш зростаючим застосунком в історії

«Вбивця Google»: Microsoft інтегрує штучний інтелект ChatGPT в пошуковик Bing

Дослідники знайшли спосіб зламати ChatGPT: ШІ лається на покемонів і Reddit

ChatGPT і новий ШІ можуть залишити індійських айтівців без роботи — JPMorgan

Чатбот Microsoft Bing на GPT-4 тепер доступний всім бажаючим: як скористатися

Одного з найкращих розробників Microsoft викрили у перегляді VR-порно на роботі

GitHub випустив оновлену версію Copilot X на GPT-4: можна кодити голосом

GPT-4 з’явиться наступного тижня: Microsoft обіцяє відео та мультимодальність

Microsoft запустив безкоштовний відеокурс Java (і не тільки)

«Привіт, я розробник OpenAI»: GitHub Copilot Chat злив студенту-самозванцю всі системні препромти

GitHub звільняє 300 працівників і закриває всі офіси

«Епоха розквіту»: з'явилися зарплати розробників, дизайнерів і менеджерів Microsoft за 2022 рік

Google, Meta, Amazon і Microsoft після масових звільнень наймають малооплачуваних іноземців

З IT-галузі у світі за місяць звільнили не менше 16 тисяч людей — які компанії вже скорочують співробітників

Новий безкоштовний інструмент Microsoft створює 90-хвилинні подкасти з тексту

Офіційно: $10 млрд інвестицій Microsoft у розробника ChatGPT підуть на інтеграцію Azure

З 2025 року Microsoft почне стягувати плату за оновлення Windows 10: скільки доведеться платити

Програміст пообіцяв прискорити Python у п'ять разів — його одразу найняв Microsoft

Швидкий та економний: Microsoft планує в березні запустити «перебудований з нуля» Teams

Топ текстів
Новини - 1 місяць назад
В США відбулися перші змагання програмістів проти штучного інтелекту
Новини - 1 місяць назад
Claude тепер може створювати та редагувати файли
Новини - 1 місяць назад
«Новачкам в IT тепер важко потрапити навіть на співбесіди» — директорка Асоціації IT Ukraine
Новини - 1 місяць назад
Google оновила генератор відео Veo 3 та знизила тарифи
Новини - 3 тижні назад
Набридливі веб-банери «прийняти cookie» незабаром можуть зникнути
Новини - 3 тижні назад
Хто в українському IT має найвищі шанси знайти роботу без досвіду — результати дослідження
Новини - 1 місяць назад
Новачки все менше шукають роботу у фронтенді
Новини - 1 місяць назад
У ChatGPT з’явився Режим розробника
Новини - 1 місяць назад
У США можуть ухвалити закон про податок з іноземного аутсорсингу. Чим це загрожує українським IT-фахівцям?
Новини - 3 тижні назад
Резерв+ знову оновлено: онлайн-реєстрація 17-річних і автоматичний військовий облік

Новини

Vibe Checker — нова система оцінки коду від Google DeepMind

 13.10.2025 16:48

Apple підвищує максимальну винагороду за знайдений баг до $5 мільйонів

 13.10.2025 15:45

Київ увійшов у Топ-10 європейських міст за потенціалом розвитку штучного інтелекту

 13.10.2025 12:27

Microsoft посилює контроль над своїми розробниками. Вимагає більше використовувати Copilot

 13.10.2025 11:43

Користувачам ChatGPT знову дозволили видаляти чати з історії

 13.10.2025 09:52

У Microsoft роз'яснили, як правильно писати коментарі в коді

 10.10.2025 16:27

Google запустила платформу Gemini Enterprise з інструментами для програмування

 10.10.2025 15:28

Copilot тепер може створювати документи Office та підключатись до сторонніх сервісів

 10.10.2025 12:34

Microsoft випускає Edit CLI — новий інструмент командного рядка для Windows 11

 10.10.2025 11:27

OpenAI наздоганяє Anthropic в якості коду: Codex має 74,3% успішності порівняно з 73,7% у Claude Code

 10.10.2025 09:46

Спецпроєкти

Відкрита реєстрація на курс «Розвивайте кар’єру із Google Cloud». Для новачків в ІТ – індивідуальні консультації
🚀 Ethereum Meetup у Львові!
Топ текстів тижня
1.
Google надасть українським студентам безоплатний доступ до Gemini 2.5 Pro та Google AI Pro
2.
Новий інструмент Google CodeMender миттєво виправляє баги та переписує код
3.
У Microsoft роз’яснили, як правильно писати коментарі в коді
4.
Microsoft закрила можливість інсталяції Windows 11 без підключення до інтернету
5.
IBM стверджує, що її нове IDE підвищує продуктивність розробників на 45%
6.
В Україні створили Кіберсили ЗСУ, до яких залучатимуть цивільних фахівців
7.
Microsoft випускає Edit CLI — новий інструмент командного рядка для Windows 11
8.
Подорожчання американських робочих віз H-1B позитивно вплине на український аутсорс — експерти
9.
Мова програмування Python оновлена до версії 3.14
10.
OpenAI збирається перетворити ChatGPT на операційну систему

Ваша жалоба отправлена модератору

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить

Користні рішення для тих,
хто пише код

Приєднуйтесь
до товариства: