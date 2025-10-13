Microsoft посилює контроль над своїми розробниками. Вимагає більше використовувати Copilot

Microsoft додає контрольні показники використання Copilot до інструменту Viva Insights. Це дозволить менеджерам контролювати команди та виявляти ті, хто найкраще інтегрує Copilot в своїй роботі, пише The Register. У підсумку є ризик створення так званої «таблиці лідерів» за ступенем використання помічника.

Viva Insights — це інструмент моніторингу від Microsoft, призначений для збору даних про діяльність співробітників. Він також порівнює роботу між командами всередині компанії.

Оскільки одним із застосувань інструменту є відстеження продуктивності за допомогою показників, було зрозуміло, що Microsoft рано чи пізно додасть контрольні показники Copilot. Керівництво компанії неодноразово наполягало на тому, що цей віртуальний помічник є благом для продуктивності, навіть якщо дехто не так впевнений в цьому.

Останніми тижнями Microsoft вигадує дедалі креативніші способи розширення використання Copilot. Раніше цього місяця IT-гігант оголосив, що дозволить працівникам використовувати особисті ліцензії Copilot на робочому місці.

Нагадаємо, що Copilot тепер може створювати документи Office та підключатись до сторонніх сервісів. Наприклад, Copilot для Windows дозволяє створювати та експортувати документи у різних форматах: документи Word, таблиці Excel, PDF-файли та презентації PowerPoint. Для цього достатньо попросити віртуального помічника перетворити фрагмент тексту на документ Word або PDF або перетворити створену таблицю на файл Excel.