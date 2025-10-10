logo

10/10/2025

Copilot тепер може створювати документи Office та підключатись до сторонніх сервісів

Дмитро Сімагін

Журналіст

Компанія Microsoft випустила оновлення програми Copilot для Windows. Нова версія 1.25095.161.0 підтримує Copilot Connections та створення документів Office, повідомляється на сайті Microsoft.

Copilot Connectors дозволяють підключати програму до особистих облікових записів Microsoft та сторонніх сервісів, таких як OneDrive, Outlook, Gmail, Google Диск, Google Календар та Google Контакти.

Оскільки нова функцію вимкнена за замовчуванням, щоб скористатися нею, потрібно перейти до розділу налаштувань, обрати «Connectors» та увімкнути потрібний сервіс.

Крім того, Copilot для Windows тепер може створювати та експортувати документи у різних форматах: документи Word, таблиці Excel, PDF-файли та презентації PowerPoint. Для цього достатньо попросити віртуального помічника перетворити фрагмент тексту на документ Word або PDF або перетворити створену таблицю на файл Excel. Якщо відповідь містить 600 слів або більше, з’явиться спеціальна кнопка, яка експортує відповідь безпосередньо в одну з програм Office.

Нагадаємо, що вчора Microsoft додала новий інструмент до оновлення Windows 11 версії 25H2, яке випустили минулого тижня. Мова йде про текстовий редактор Edit CLI, який призначено спеціально для розробників або досвідчених користувачів.

 

