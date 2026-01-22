Найбільш популярне середовище керування SQL Server тепер підтримує автозавершення коду GitHub Copilot

Microsoft оновила інтегроване середовище керування SQL Server Management Studio (SSMS). Особливістю релізу 22.1.1 є автодоповнення коду GitHub Copilot, про яке багато користувачів просили вже досить давно, пише Neowin.

Варто зазначити, що автодоповнення коду на базі IntelliSense вже існує в іншому популярному IDE від Microsoft — Visual Studio, але компанія запевняє, що ця функція в GitHub Copilot суттєво відрізняється від IntelliSense. У Microsoft навіть стверджують, що GitHub Copilot це як «IntelliSense на стероїдах». Таким чином, хоча обидва варіанти автодоповнення коду конкурують між собою, компанія-розробник радить краще вимкнути IntelliSense.

Також реліз SSMS 22.1.1 містить кілька виправлень помилок для Монітора активності, Діаграм бази даних, Помічника міграції та інших інструментів.

Щодо подальших планів розвитку SSMS, то Microsoft заявила, що планує інтегрувати режим агента в GitHub Copilot разом із покращеннями процесу інструкцій.

SQL Server Management Studio (SSMS) — це інтегроване середовище для керування будь-якою інфраструктурою SQL. SSMS можна використовувати для доступу, налаштування, керування, адміністрування та розробки всіх компонентів SQL Server, бази даних Azure SQL, керованого екземпляра Azure SQL, SQL Server на віртуальних машинах Azure, бази даних SQL у Microsoft Fabric та Azure Synapse Analytics.

SSMS надає єдину комплексну утиліту, яка поєднує широкий набір графічних інструментів з багатьма потужними редакторами скриптів, щоб забезпечити доступ до SQL Server для розробників та адміністраторів баз даних усіх рівнів кваліфікації.

