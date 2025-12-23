Microsoft відкриває ранній доступ до інструментів редагування коду C++ для GitHub Copilot

Компанія Microsoft відкриває в каналі Visual Studio 2026 Insiders публічний preview-доступ до інструментів редагування коду C++ для GitHub Copilot. З 12 листопада ці інструменті були доступні в закритому режимі попереднього перегляду, повідомляє InfoWorld.

Завдяки новим інструментам розробник, який використовує GitHub Copilot, може вийти за рамки пошуку файлів в коді C++. Розширений контекстно-залежний рефакторинг тепер дозволяє вносити зміни в кілька файлів і розділів.

Використовуючи режим агента в Copilot, можна переглядати всі посилання в кодовій базі, аналізувати метадані, такі як тип, область дії та оголошення, візуалізувати ієрархії наслідування класів та відстежувати ланцюжки викликів функцій. Ці можливості допомагають GitHub Copilot виконувати складні завдання з редагування коду C++ з більшою точністю та швидкістю.

У майбутніх планах Microsoft є розширення підтримки інструментів редагування C++ на інші сфери використання GitHub Copilot, у тому числі на Visual Studio Code. Компанія просить розробників надсилати свої відгуки щодо покращення роботи з інструментами C++, про проблеми чи пропозиції покращення за допомогою зворотного зв’язку у Visual Studio.

Нагадаємо, що днями в Microsoft пообіцяли повністю відмовитися від мов програмування C і C ++ до кінця десятиліття. Про це заявив представник компанії Гален Хант у публікації на LinkedIn.