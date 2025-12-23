logo

Приєднуйтесь до нас

Новини 23/12/2025 15:56

Microsoft відкриває ранній доступ до інструментів редагування коду C++ для GitHub Copilot

Дмитро Сімагін

Журналіст

Компанія Microsoft відкриває в каналі Visual Studio 2026 Insiders публічний preview-доступ до інструментів редагування коду C++ для GitHub Copilot. З 12 листопада ці інструменті були доступні в закритому режимі попереднього перегляду, повідомляє InfoWorld.

Завдяки новим інструментам розробник, який використовує GitHub Copilot, може вийти за рамки пошуку файлів в коді C++. Розширений контекстно-залежний рефакторинг тепер дозволяє вносити зміни в кілька файлів і розділів.

Використовуючи режим агента в Copilot, можна переглядати всі посилання в кодовій базі, аналізувати метадані, такі як тип, область дії та оголошення, візуалізувати ієрархії наслідування класів та відстежувати ланцюжки викликів функцій. Ці можливості допомагають GitHub Copilot виконувати складні завдання з редагування коду C++ з більшою точністю та швидкістю.

У майбутніх планах Microsoft є розширення підтримки інструментів редагування C++ на інші сфери використання GitHub Copilot, у тому числі на Visual Studio Code. Компанія просить розробників надсилати свої відгуки щодо покращення роботи з інструментами C++, про проблеми чи пропозиції покращення за допомогою зворотного зв’язку у Visual Studio.

Нагадаємо, що днями в Microsoft пообіцяли повністю відмовитися від мов програмування C і C ++ до кінця десятиліття. Про це заявив представник компанії Гален Хант у публікації на LinkedIn.

Головна > Новини > Microsoft відкриває ранній доступ до інструментів редагування коду C++ для GitHub Copilot

Найбільш обговорювані статті

JetBrains випустила Kotlin 2.3.0. Реліз має експериментальні функції та підтримку Java 25JetBrains випустила Kotlin 2.3.0. Реліз має експериментальні функції та підтримку Java 25
Розробник Claude Code просить не зловживати вайб-кодингомРозробник Claude Code просить не зловживати вайб-кодингом
Ціни на оперативну пам'ять зросли втричі за квартал, на SSD — на 42%Ціни на оперативну пам’ять за останній квартал зросли на 252%. Експерти пояснюють причини
Користування GitHub Actions стане платним з 1 березня 2026 рокуКористування GitHub Actions стане платним з 1 березня 2026 року
OpenAI обмежила безкоштовну генерацію коду в режимі ThinkingOpenAI обмежила безкоштовну генерацію коду в режимі Thinking
Українська мова лідирує за темпами розповсюдження в LLM-моделяхУкраїнська мова лідирує за темпами розповсюдження в LLM-моделях
CEO AWS назвав три причини, чому не варто відмовлятись від найму джуніорівCEO AWS назвав три причини, чому не варто відмовлятись від найму джуніорів
На хакерських форумах рекламують нове шкідливе ПЗ, яке можна непомітно вбудувати в будь-яку програму з Google PlayНа хакерських форумах рекламують нове шкідливе ПЗ, яке можна непомітно вбудувати в будь-яку програму з Google Play
OpenAI відкриває прийом заявок на публікацію програм у ChatGPTOpenAI відкриває прийом заявок на публікацію програм у ChatGPT
Microsoft: до 30% коду компанії написано штучним інтелектом

Microsoft видалить антивірусний софт із ядра Windows

Програмісти назвали три найпопулярніші ШІ-інструменти для роботи з кодом

Білл Гейтс назвав три професії, які не зникнуть через розвиток ШІ. Серед них є айтівці

Це насторожує: ChatGPT тепер знаходить та фіксить баги в коді

Переплюнув TikTok і Instagram: ChatGPT став найбільш зростаючим застосунком в історії

Співробітникам Microsoft заборонили використовувати DeepSeek

«Вбивця Google»: Microsoft інтегрує штучний інтелект ChatGPT в пошуковик Bing

Дослідники знайшли спосіб зламати ChatGPT: ШІ лається на покемонів і Reddit

ChatGPT і новий ШІ можуть залишити індійських айтівців без роботи — JPMorgan

Чатбот Microsoft Bing на GPT-4 тепер доступний всім бажаючим: як скористатися

Одного з найкращих розробників Microsoft викрили у перегляді VR-порно на роботі

GitHub випустив оновлену версію Copilot X на GPT-4: можна кодити голосом

GPT-4 з’явиться наступного тижня: Microsoft обіцяє відео та мультимодальність

Microsoft запустив безкоштовний відеокурс Java (і не тільки)

GitHub звільняє 300 працівників і закриває всі офіси

«Епоха розквіту»: з'явилися зарплати розробників, дизайнерів і менеджерів Microsoft за 2022 рік

В Україні з'явилися безплатні курси C++ з подальшим працевлаштуванням

Google, Meta, Amazon і Microsoft після масових звільнень наймають малооплачуваних іноземців

З IT-галузі у світі за місяць звільнили не менше 16 тисяч людей — які компанії вже скорочують співробітників

Новий безкоштовний інструмент Microsoft створює 90-хвилинні подкасти з тексту

Офіційно: $10 млрд інвестицій Microsoft у розробника ChatGPT підуть на інтеграцію Azure

З 2025 року Microsoft почне стягувати плату за оновлення Windows 10: скільки доведеться платити

Чому GitHub Copilot краще для розробників, ніж ChatGPT

Топ текстів
Спецпроєкти - 4 тижні назад
Які рішення з ШІ захистять від кіберзагроз у 2026 році? Розкажуть на вебінарі від iIT Distribution
Спецпроєкти - 4 тижні назад
«Аптека 9-1-1»: фармацевти як перша допомога, а аптека стала «пунктом незламності». Будні у 10 км від фронту
Спецпроєкти - 3 тижні назад
HURMA: як All-in-One HRM-платформа з аналітикою та ШІ масштабує український бізнес
Спецпроєкти - 2 тижні назад
Як будувати кар’єру в IT і кого шукають роботодавці у 2026? Розкажуть на IT Career Conf 25/26 від Neoversity
Новини - 4 тижні назад
OpenAI підтверджує витік даних з платформи API
Новини - 2 тижні назад
В українській армії з’явиться окрема IT-структура з 7 тисячами цифрових офіцерів
Новини - 3 тижні назад
В OpenAI запроваджено «червоний код»: Альтман вимагає терміново покращити ChatGPT
Новини - 4 тижні назад
Українським IT-фахівцям треба готуватись до збільшення податків: уряд погодився на умови МВФ
Новини - 3 тижні назад
Німецький науковець винайшов формулу, як підвищити продуктивність робочого дня
Новини - 1 місяць назад
«Відмовився переходити на українську»: програмісти з Азії видають себе за українців, але діалог викриває брехню

Новини

Microsoft відкриває ранній доступ до інструментів редагування коду C++ для GitHub Copilot

 23.12.2025 15:56

Українським IT-стартапам відкрили програму грантів StartUP EDGE — пропонують від €20 000 до €40 000

 23.12.2025 15:30

Група IT-компаній FRACTAL відкрила безкоштовний доступ до власної системи оцінки кандидатів

 23.12.2025 12:19

ChatGPT отримав нову функцію — «персональні підсумки» року

 23.12.2025 10:23

Microsoft перепише весь свій C та C++ код на Rust вже до 2030 року

 23.12.2025 09:19

Український хакер визнав себе винним у розповсюдженні шкідливого ПЗ Nefilim. За інформацію про його спільника влада США готова заплатити $11 мільйонів

 22.12.2025 16:20

Кожен п'ятий програміст, найнятий Google у цьому році, раніше вже звільнявся з компанії

 22.12.2025 15:23

Нові комп'ютери почали продавати без оперативної пам'яті

 22.12.2025 12:36

Docker Hardened Images тепер доступні безкоштовно та мають відкритий код

 22.12.2025 11:37

Чат-бот Claude став доступний як розширення для браузера Chrome

 22.12.2025 09:33

Спецпроєкти

Які рішення з ШІ захистять від кіберзагроз у 2026 році? Розкажуть на вебінарі від iIT Distribution
HURMA: як All-in-One HRM-платформа з аналітикою та ШІ масштабує український бізнес
«Аптека 9-1-1»: фармацевти як перша допомога, а аптека стала «пунктом незламності». Будні у 10 км від фронту
Топ текстів тижня
1.
Amazon викрила IT-фахівця з КНДР завдяки мілісекундам затримки при натисканні клавіатури
2.
Мінфін все ж таки готується ввести ПДВ для ФОП третьої групи
3.
Нову модель GPT-5.2-Codex від OpenAI названо «найдосконалішим інструментом для реальної розробки»
4.
Microsoft припиняє підтримку популярного розширення для автодоповнення коду у VS Code
5.
Користування GitHub Actions стане платним з 1 березня 2026 року
6.
OpenAI обмежила безкоштовну генерацію коду в режимі Thinking
7.
Українська мова лідирує за темпами розповсюдження в LLM-моделях
8.
На хакерських форумах рекламують нове шкідливе ПЗ, яке можна непомітно вбудувати в будь-яку програму з Google Play
9.
Після обурення спільноти GitHub відмовляється від плану стягувати плату за self-hosted раннери
10.
CEO AWS назвав три причини, чому не варто відмовлятись від найму джуніорів

Ваша жалоба отправлена модератору

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить

Користні рішення для тих,
хто пише код

Приєднуйтесь
до товариства: