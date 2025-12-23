Microsoft перепише весь свій C та C++ код на Rust вже до 2030 року

Microsoft обіцяє повністю відмовитися від мов програмування C і C ++ до кінця десятиліття. Про це заявив представник компанії Гален Хант у публікації на LinkedIn.

Метою цього рішення є бажання замінити найкритичніші системи на більш стабільний код, написаний на Rust. Під особливу увагу в цьому проекті припадають компоненти Windows та інші низькорівневі продукти.

У своїй публікації Хант написав, що шукає Principal Software Engineer, який допоможе розвивати інфраструктуру автоматичного перекладу C та C++ на Rust. Від кандидата вимагають наявності «серйозного досвіду» системного програмування на Rust, а також бути готовим розумітися на компіляторах, операційних системах та низькорівневій архітектурі.

Для заміни коду будуть застосовані інструменти штучного інтелекту. Microsoft вже збудувала необхідну інфраструктуру, яка поєднує алгоритми аналізу коду та ШІ-агентів. Ця система зможе застосувати зміни автоматично та в промислових масштабах.

Мета проекту звучить амбітно: «1 розробник, 1 місяць, 1 мільйон рядків коду». У Microsoft запевняють, що базова частина нової інфраструктури вже працює як мінімум для завдань аналізу коду.

Перехід на Rust давно вважається стратегічним для компанії. Ще в 2023 році Microsoft оголосила, що нові компоненти ядра Windows більше не будуть писатись на C і C++. Тоді ж Марк Русинович, CTO хмарного сервісу Microsoft Azure, прямо заявив, що компанія «повністю робить ставку на Rust».

Головна перевага Rust в тому, що ця мова забезпечує безпеку пам’яті за замовчуванням.

Нагадаємо, кілька днів тому стало відомо, що Microsoft офіційно припинила підтримку розширення для автодоповнення коду IntelliCode у редакторі Visual Studio Code. Замість нього компанія рекомендує розробникам C# використовувати GitHub Copilot Chat.