logo

Приєднуйтесь до нас

Новини 13/06/2025

Новий Copilot Vision тепер може «бачити» програми у Windows

Дмитро Сімагін

Журналіст

Партнер видання

Microsoft оновила розширення для віртуального помічника Copilot. Активація функції Vision дозволить Copilot навчатися виконанню дій в програмах Windows, а також аналізувати фотографії та веб-контент, який переглядається користувачем. Про це пише The Verge.

«Коли ви вирішите увімкнути цю функцію, Copilot Vision може бачити те, що бачите ви, і обговорювати це з вами в режимі реального часу. Він діє як ваші другі очі, здатні аналізувати контент, допомагати, коли ви заблукаєте, надавати аналітичні дані та відповідати на ваші запитання в дорозі», — запевняє команда Copilot.

Компанія Microsoft вперше почала тестувати нову функцію Copilot Vision у Windows на початку цього року. Тепер вона запускається для користувачів Windows 10 та Windows 11, спочатку лише на території США. Для роботи Vision користувачам не потрібна підписка на Copilot Pro.

Розширення Copilot Vision у Windows працює всередині програми Copilot і може бути активоване за допомогою ярлика у вигляді окулярів. Користувач може сам обрати, що повинен аналізувати алгоритм — контент у браузері або програмі. Щоб функція почала працювати, її необхідно увімкнути вручну. На відміну від спірної функції Recall, яка фіксує практично всі дії користувача Windows, дії Vision суворо регламентовані.

Партнер видання

Favbet Tech – це ІТ-компанія зі 100% українською‌ ДНК, що створює досконалі сервіси для iGaming і Betting з використанням передових технологій та надає доступ до них. Favbet Tech розробляє інноваційне програмне забезпечення через складну багатокомпонентну платформу, яка здатна витримувати величезні навантаження та створювати унікальний досвід для гравців.

Найбільш обговорювані статті

Google виправила експлойт, який дозволяв дізнатися номер телефону по e-mail за 20 хвилинGoogle виправила експлойт, який дозволяв дізнатися номер телефону по e-mail за 20 хвилин
Google запевняє, що оновлена модель Gemini Pro 2.5 стала краще працювати з кодомGoogle запевняє, що оновлена модель Gemini Pro 2.5 стала краще працювати з кодом
США оголосили нагороду в $10 млн за інформацію про українського хакера, який втік у РосіюСША оголосили нагороду в $10 млн за інформацію про українського хакера, який втік у Росію
СЕО знають, що через штучний інтелект будуть звільнення, але всім брешуть — софтверні інвесториСЕО знають, що через штучний інтелект будуть звільнення, але всім брешуть — софтверні інвестори
OpenAI готує до релізу модель o3-pro. Вона найпотужніша для кодування, але коштує $200OpenAI готує до релізу модель o3-pro. Вона найпотужніша для кодування, але коштує $200
У Windows 11 з'явиться новий текстовий редактор Edit, легший за Блокнот. Він працюватиме в командному рядкуУ Windows 11 з’явиться новий текстовий редактор Edit, легший за Блокнот. Він працюватиме з командного рядка
Новою СЕО Sigma Software стане Катерина Тулузова
Редактор коду Cursor оновлено до версії 1.0Редактор коду Cursor оновлено до версії 1.0
Як створити дружній до розробників API: найкращі практичні поради від Favbet Tech
Microsoft: до 30% коду компанії написано штучним інтелектом

Білл Гейтс назвав три професії, які не зникнуть через розвиток ШІ. Серед них є айтівці

Це насторожує: ChatGPT тепер знаходить та фіксить баги в коді

Співробітникам Microsoft заборонили використовувати DeepSeek

Переплюнув TikTok і Instagram: ChatGPT став найбільш зростаючим застосунком в історії

Дослідники знайшли спосіб зламати ChatGPT: ШІ лається на покемонів і Reddit

«Вбивця Google»: Microsoft інтегрує штучний інтелект ChatGPT в пошуковик Bing

ChatGPT і новий ШІ можуть залишити індійських айтівців без роботи — JPMorgan

Одного з найкращих розробників Microsoft викрили у перегляді VR-порно на роботі

Чатбот Microsoft Bing на GPT-4 тепер доступний всім бажаючим: як скористатися

GitHub випустив оновлену версію Copilot X на GPT-4: можна кодити голосом

Microsoft запустив безкоштовний відеокурс Java (і не тільки)

GPT-4 з’явиться наступного тижня: Microsoft обіцяє відео та мультимодальність

GitHub звільняє 300 працівників і закриває всі офіси

«Епоха розквіту»: з'явилися зарплати розробників, дизайнерів і менеджерів Microsoft за 2022 рік

З IT-галузі у світі за місяць звільнили не менше 16 тисяч людей — які компанії вже скорочують співробітників

Google, Meta, Amazon і Microsoft після масових звільнень наймають малооплачуваних іноземців

Програміст пообіцяв прискорити Python у п'ять разів — його одразу найняв Microsoft

Офіційно: $10 млрд інвестицій Microsoft у розробника ChatGPT підуть на інтеграцію Azure

З 2025 року Microsoft почне стягувати плату за оновлення Windows 10: скільки доведеться платити

Швидкий та економний: Microsoft планує в березні запустити «перебудований з нуля» Teams

Як знайти роботу в IT та пройти співбесіду: рекомендації Microsoft

Microsoft додала Copilot на GPT-4 до свого програмного забезпечення

Інтеграція GPT через API: 5 способів збільшити прибуток бізнесу за допомогою ШІ

Топ текстів
Новини - 2 тижні назад
Штучний інтелект несе загрозу не джуніорам, а тим, хто не хоче адаптуватись — директор AWS
Новини - 4 тижні назад
Українська ІТ-компанія TechMagic придбала польську Hitteps
Новини - 2 тижні назад
Експорт українських IT-послуг зростає третій місяць поспіль — дані НБУ
Новини - 2 тижні назад
Після 28 травня частина українців можуть втратити бронь від мобілізації
Новини - 3 тижні назад
З 1 червня деякі послуги «Дії» стануть платними
Новини - 1 місяць назад
Співробітникам Microsoft заборонили використовувати DeepSeek
Новини - 1 місяць назад
Популярність Python досягла найвищого рівня – TIOBE
Новини - 3 тижні назад
Google Meet навчили перекладати розмови в реальному часі. «Перекладачем» виступить Gemini
Новини - 2 тижні назад
«Новачкам все важче знайти роботу»: з 2019 року IT-компанії скоротили працевлаштування джуніорів на 50%
Новини - 4 тижні назад
ChatGPT незабаром отримає функцію запису та розшифрування стенограм

Новини

Новий Copilot Vision тепер може «бачити» програми у Windows

 15 хвилин назад

Рівень безробіття в американській ІТ-галузі зростає п'ятий місяць поспіль

 1 годину назад

Tesla судиться з колишнім співробітником, який після звільнення «забрав код» із собою

 19 години назад

Apple випустила інструменти для запуску Linux-контейнерів у macOS

 20 години назад

Незважаючи на зарплати в $2 мільйони, Meta не може утримати фахівців зі штучного інтелекту

 24 години назад

Оновлення Swift 6.2 покращило сумісність C++ та Java

 1 день назад

Apple почне маркувати мобільні додатки в App Store

 1 день назад

Розробники повинні вдвічі скоротили обсяг коду, який вони пишуть — президент Cisco

 2 дні назад

Google віділить $10 мільйонів на підтримку українських стартапів

 2 дні назад

IBM побудує перший у світі квантовий комп'ютер із 200 логічними кубитами. Це переверне світ обчислень

 2 дні назад

Спецпроєкти

Як створити дружній до розробників API: найкращі практичні поради від Favbet Tech
ETHKyiv 2025: наймасштабніший хакатон України повертається!
Google запускає оновлений курс із машинного навчання українською мовою. Він займає 15 годин
Топ текстів тижня
1.
СЕО знають, що через штучний інтелект будуть звільнення, але всім брешуть — софтверні інвестори
2.
OpenAI готує до релізу модель o3-pro. Вона найпотужніша для кодування, але коштує $200
3.
Новою СЕО Sigma Software стане Катерина Тулузова
4.
Штрафи у Резерв+ та цифрові відстрочки — Міноборони роз’яснює інформацію
5.
Технічна інфраструктура Telegram контролюється людиною, чиї компанії співпрацювали з ФСБ — розслідування
6.
Розробники повинні вдвічі скоротили обсяг коду, який вони пишуть — президент Cisco
7.
Google віділить $10 мільйонів на підтримку українських стартапів
8.
У Windows 11 з’явиться новий текстовий редактор Edit, легший за Блокнот. Він працюватиме з командного рядка
9.
США оголосили нагороду в $10 млн за інформацію про українського хакера, який втік у Росію
10.
Популярність мови програмування SQL впала до історичного мінімуму — рейтинг TIOBE

Ваша жалоба отправлена модератору

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить

Користні рішення для тих,
хто пише код

Приєднуйтесь
до товариства: