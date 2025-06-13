Новий Copilot Vision тепер може «бачити» програми у Windows

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Microsoft оновила розширення для віртуального помічника Copilot. Активація функції Vision дозволить Copilot навчатися виконанню дій в програмах Windows, а також аналізувати фотографії та веб-контент, який переглядається користувачем. Про це пише The Verge.

«Коли ви вирішите увімкнути цю функцію, Copilot Vision може бачити те, що бачите ви, і обговорювати це з вами в режимі реального часу. Він діє як ваші другі очі, здатні аналізувати контент, допомагати, коли ви заблукаєте, надавати аналітичні дані та відповідати на ваші запитання в дорозі», — запевняє команда Copilot.

Компанія Microsoft вперше почала тестувати нову функцію Copilot Vision у Windows на початку цього року. Тепер вона запускається для користувачів Windows 10 та Windows 11, спочатку лише на території США. Для роботи Vision користувачам не потрібна підписка на Copilot Pro.

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Розширення Copilot Vision у Windows працює всередині програми Copilot і може бути активоване за допомогою ярлика у вигляді окулярів. Користувач може сам обрати, що повинен аналізувати алгоритм — контент у браузері або програмі. Щоб функція почала працювати, її необхідно увімкнути вручну. На відміну від спірної функції Recall, яка фіксує практично всі дії користувача Windows, дії Vision суворо регламентовані.

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