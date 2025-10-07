logo

Новини 07/10/2025 16:32

Подорожчання американських робочих віз H-1B позитивно вплине на український аутсорс — експерти

Дмитро Сімагін

Журналіст

Запровадження плати в розмірі $100 000 за працевлаштування іноземного працівника кардинально змінило ситуацію з релокацією висококваліфікованих IT-фахівців у США. Однак, на відміну від громадян Індії, які до останнього часу становили 70% усіх отримувачів американських віз H-1B, для українських айтівців це рішення несе, скоріше, більш позитивні, ніж негативні наслідки, пише видання DOU.

На думку CEO & Founder ALCOR, амбасадора Асоціації IT Ukraine в США Дмитра Овчаренка, попри те, що у короткостроковій перспективі (6-12 місяців) можна очікувати зменшення кількості прямих релокацій українських спеціалістів до Америки, натомість зростатиме частка віддалених контрактів із командами поза нею. Іншими словами, не маючи змоги привозити іноземців на роботу в США, американські роботодавці будуть змушені збільшувати закази на аутсорс. У тому числі, для українських підрядників та філій.

Схожої думки притримується і Віталій Нужний, керівник регіону СЕЕ, Ciklum. Він вважає, що для українських сервісних компаній така ситуація може виявитися навіть вигідною, адже американським клієнтам стане простіше та дешевше співпрацювати з ними. Це, своєю чергою, «відкриває додаткові можливості для України як одного з провідних делівері-центрів у Східній Європі».

До того ж, він каже, що для українських IT-спеціалістів і компаній ця віза ніколи не була популярною. 

«Україна навіть не входить у першу десятку країн за кількістю виданих H-1B. У США за цією візою на сьогодні працює не більше як 2000 українців», — каже Нужній.

Як стверджує The New York Times, запровадження державного мита в розмірі $100 000 за іноземного працівника спричинено проблемами в IT-галузі США. Хоча іноземні громадяни з вищою освітою становлять невелику частину загальної робочої сили в США, вони складають значну частину персоналу IT-компаній. Приблизно 20% з 2,3 мільйона розробників програмного забезпечення в країні становлять іноземці.

«Довгий час ці іноземні працівники не вважалися суттєвою перешкодою для перспектив працевлаштування американських працівників. Але оскільки з 2022 року технологічні компанії звільнили десятки тисяч людей, а рівень безробіття в комп’ютерних галузях різко зріс, особливо серед недавніх випускників, це питання вийшло на перший план», — пишуть в NY Times.

На думку адміністрації Трампа, якщо це продовжуватиметься, існує реальна ймовірність того, що люди, які народилися в Америці, не зможуть отримати роботу в IT.

Керівник Інституту обґрунтованої державної політики (Institute for Sound Public Policy) Кевін Лінн зазначив, що саме послаблення ринку праці призвело до того, що політики звернули свою увагу до питання H-1B. «У серпні, коли законодавці повернулися до своїх округів під час перерви, кілька людей сказали мені, що їхні виборці скаржились: «Чому моя дитина не може отримати роботу? І чому там працює так багато індійців?»

Поки зайнятість в IT-галузі стрімко зростала, іноземці не викликали великого занепокоєння. Робочих місць вистачало більш-менш усім. Щороку комерційним компаніям надавалось лише 85 000 віз, які діють три роки та можуть бути поновлені один раз. Але кілька років тому, коли галузь почала скорочувати робочі місця, кілька працівників технологічної галузі заявили в інтерв’ю, що іноземна робоча сила стала дедалі більшою проблемою.

