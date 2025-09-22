logo

Приєднуйтесь до нас

Новини 22/09/2025

«Половина наших працівників ніколи не працювали в офісі», — співзасновник SoftServe

Дмитро Сімагін

Журналіст

За словами Тараса Кицмея, співзасновника найбільшої української сервісної IT-компанії SoftServe, через війну чисельність її персоналу скоротилась на 30%. Однак компанія зуміла адаптуватись за допомогою віддаленого режиму роботи та релокації частини працівників. Про це Кіцмей розповів в інтерв’ю 24 каналу.

«Зараз половина працівників SoftServe ніколи не працювали в офісі. Вони класно працюють з дому, з кухні. Із цим все нормально, роботу виконують», — заявив співзасновник компанії.

До початку повномасштабного вторгнення в харківському офісі SoftServe працювало понад тисячу людей. Через деякий час, «в найнижчій точці» лишилося 50. Зараз кількість зросла до приблизно 150 працівників.

Як розповідає Тарас Кіцмей, у 2022 році його компанія втратила приблизно 20% — через невизначеність і різке зниження можливостей отримувати нові замовлення в Україну. Щоб «залишитись на плаву», довелося оптимізувати й зменшити резерви.

«Одночасно ми запустили масштабну диверсифікацію: розширили хаби в Польщі, Болгарії, Румунії, зайшли в Латинську Америку – Мексику, Колумбію, Чилі. І склалося враження, що ми сильно вийшли з України. Але насправді це не зовсім так. Люди просто мігрували», — згадує Кіцмей.

Що стосується податків, то в 2023 році багато працівників SoftServe легально змінили податкову резиденцію: «Люди не можуть рік і більше жити за кордоном, а залишатися платниками податків в Україні. Тож частина компанії юридично перемістилася».

За даними DOU, станом на літо 2025 року в Україні у SoftServe працює 7242 співробітника, з яких 5618 — технічні. Це робить її другою за кількістю персоналу IT-компанією України (після EPAM Ukraine). На піку в SoftServe працювало понад 10 тисяч резидентів України, частина з яких продовжує роботу в компанії, але перебуваючи за кордоном.

 

Головна > Новини > «Половина наших працівників ніколи не працювали в офісі», — співзасновник SoftServe

Найбільш обговорювані статті

Топ-менеджер xAI запевнив підлеглих, що звільнень більше не буде, і потім звільнив ще 100 фахівцівТоп-менеджер xAI запевнив підлеглих, що звільнень більше не буде, і потім звільнив ще 100 фахівців
У жовтні Microsoft примусово встановить Copilot у ваші офісні програмиУ жовтні Microsoft примусово встановить Copilot у ваші офісні програми
VS Code отримав автоматичний вибір моделі. Він надає перевагу Claude 4VS Code отримав автоматичний вибір моделі. Він надає перевагу Claude 4
🚀 Ethereum Meetup у Львові!🚀 Ethereum Meetup у Львові!
Розробник пояснив, чому React вбиває інновації у фронтендіРозробник пояснив, чому React вбиває інновації у фронтенді
OpenAI обмежить доступ до ChatGPT для неповнолітніхOpenAI обмежить доступ до ChatGPT для неповнолітніх
Google представила платіжний протокол для агентівGoogle представила платіжний протокол для агентів
Комітет зі стандартів C++ відмовився від спроб покращити безпеку мови за зразком RustКомітет зі стандартів C++ відмовився від спроб покращити безпеку мови за зразком Rust
Цього року 2,6% українських ІТ-компаній переїхали в інший регіонЦього року 2,6% українських ІТ-компаній переїхали в інший регіон
ШІ показав, як буде виглядати жінка на дистанційній роботі у 2050 році

Робота на Штати з українського дивану: 14 сайтів з віддаленими вакансіями за кордоном

 

Вчені з'ясували, де в світі найбільше працюють у віддаленому режимі

50-річний IT-фахівець заробляє $500 000 на рік, працюючи на дев'яти роботах одночасно

Зумери хочуть мати в офісі приватні кімнати для сексу з колегами — опитування EduBirdie

EPAM та SoftServe розробляють нові навчальні курси — для тих, хто через війну втратив роботу

Вигорів, але закрив іпотеку: айтівець таємно працював на трьох роботах і за рік заробив $344 тис.

Замість підвищення — друга робота: чому надзайнятість в IT вигідна (і кому вона підходить)

Google змушує віддалених працівників працювати 3 дні на тиждень в офісі. Інакше звільнення

Вхід в IT & війна: де шукати вакансії та чи можна зараз потрапити на внутрішні курси

Як джуну отримати оффер від топкомпанії в Україні (і чи варто туди йти)

Справжні причини, чому співробітники повертаються в офіс

Найбільші IT-компанії стежать за співробітниками на віддаленій за допомогою спеціального софту

Вимога включати веб-камери на віддаленій роботі — порушення прав людини: подробиці

«Перейшли до запитань про Angular, далі все як у тумані»: як я влаштувався на стажування в топ-компанію з нуля

«Люди повертаються до офісів, і продуктивність різко падає»: статистики фіксують найгіршу ситуацію з 1940-х

«Заходи з алкоголем збирають найбільше людей»: як компанії заманюють айтівців в офіс

Як айтівцю випросити віддалену роботу: 4 поради з переговорів

Нові компанії у складі та фокус на ШІ: як пройшли загальні збори IT Ukraine

 

Офіс чи віддалена робота? Вийшло дослідження про те, де краще працюють айтівці

Amazon зобов'яже співробітників працювати в офісі всі п'ять днів на тиждень

SoftServe купує ІТ-компанію Hoverstate з офісами в США та Італії: чого чекати працівникам

Програміст SoftServe їхав до родичів в Чернівці, а потрапив до прикордонників

SoftServe відкрив нові офіси в Полтаві та Києві

Топ текстів
Новини - 3 тижні назад
«Тепер важлива не кваліфікація, а ключові слова»: IT-фахівці розчаровані автоматизованим аналізом резюме
Новини - 3 тижні назад
ChatGPT буде повідомляти батькам про діалоги з їхньою дитиною
Новини - 1 місяць назад
Сем Альтман розповів про GPT-6 і нову версію інструменту кодування Codex
Новини - 2 тижні назад
Claude тепер може створювати та редагувати файли
Новини - 2 тижні назад
Google оновила генератор відео Veo 3 та знизила тарифи
Новини - 3 тижні назад
Хакери навчились використовувати Grok для поширення шкідливих посилань
Новини - 1 місяць назад
Асоціація IT Ukraine розкритикувала заяви Гетманцева про «схеми з ФОП»
Новини - 2 тижні назад
«Новачкам в IT тепер важко потрапити навіть на співбесіди» — директорка Асоціації IT Ukraine
Новини - 3 тижні назад
Google випустила бету бібліотеки Compose 1.2 — базовий інструментарій для створення user-інтерфейсів в Android
Новини - 3 тижні назад
Нова LLM-модель Grok Code Fast 1 бреше про результати своєї роботи

Новини

Набридливі веб-банери «прийняти cookie» незабаром можуть зникнути

 2 години назад

Як отримати офер за день? Компанія OBRIO запускає Mobile Hiring Day

 2 години назад

Хто в українському IT має найвищі шанси знайти роботу без досвіду — результати дослідження

 3 години назад

«Вайб-кодинг створює безмозглих програмістів»: розробник скаржиться на погіршення здібностей через Claude Code

 6 години назад

«Половина наших працівників ніколи не працювали в офісі», — співзасновник SoftServe

 7 години назад

Чи зможуть українські IT-фахівці працювати в США? Білий дім роз'яснює нові правила видачі робочих віз H-1B

 8 години назад

Критичний баг ChatGPT Deep Research дозволяв хакерам зламувати поштові скриньки Gmail

 3 дні назад

Google додає Gemini в Chrome

 3 дні назад

Група розробників збирає $200 000, щоб відібрати у Oracle право на JavaScript

 3 дні назад

Meta відкрила попередній доступ до набору інструментів розробки ПЗ для розумних окулярів

 3 дні назад

Спецпроєкти

🚀 Ethereum Meetup у Львові!
Топ текстів тижня
1.
Цього року 2,6% українських ІТ-компаній переїхали в інший регіон
2.
Розробник пояснив, чому React вбиває інновації у фронтенді
3.
«Стягнули $1000 тільки на цьому тижні»: вайб-кодери шоковані тарифами Replit Agent 3
4.
🚀 Ethereum Meetup у Львові!
5.
OpenAI випустила GPT‑5-Codex — модель, оптимізовану для агентного кодування
6.
Топ-менеджер xAI запевнив підлеглих, що звільнень більше не буде, і потім звільнив ще 100 фахівців
7.
Вайб-кодинг відходить в минуле. На його зміну прийшов «рій агентів»
8.
Нотаріальна палата України звинуватила сервіс «е-Нотаріат» у витоку даних громадян. Мінцифри заперечує
9.
VS Code отримав автоматичний вибір моделі. Він надає перевагу Claude 4
10.
Meta відкрила попередній доступ до набору інструментів розробки ПЗ для розумних окулярів

Ваша жалоба отправлена модератору

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить

Користні рішення для тих,
хто пише код

Приєднуйтесь
до товариства: