«Половина наших працівників ніколи не працювали в офісі», — співзасновник SoftServe

Партнер видання

За словами Тараса Кицмея, співзасновника найбільшої української сервісної IT-компанії SoftServe, через війну чисельність її персоналу скоротилась на 30%. Однак компанія зуміла адаптуватись за допомогою віддаленого режиму роботи та релокації частини працівників. Про це Кіцмей розповів в інтерв’ю 24 каналу.

«Зараз половина працівників SoftServe ніколи не працювали в офісі. Вони класно працюють з дому, з кухні. Із цим все нормально, роботу виконують», — заявив співзасновник компанії.

До початку повномасштабного вторгнення в харківському офісі SoftServe працювало понад тисячу людей. Через деякий час, «в найнижчій точці» лишилося 50. Зараз кількість зросла до приблизно 150 працівників.

Як розповідає Тарас Кіцмей, у 2022 році його компанія втратила приблизно 20% — через невизначеність і різке зниження можливостей отримувати нові замовлення в Україну. Щоб «залишитись на плаву», довелося оптимізувати й зменшити резерви.

«Одночасно ми запустили масштабну диверсифікацію: розширили хаби в Польщі, Болгарії, Румунії, зайшли в Латинську Америку – Мексику, Колумбію, Чилі. І склалося враження, що ми сильно вийшли з України. Але насправді це не зовсім так. Люди просто мігрували», — згадує Кіцмей.

Що стосується податків, то в 2023 році багато працівників SoftServe легально змінили податкову резиденцію: «Люди не можуть рік і більше жити за кордоном, а залишатися платниками податків в Україні. Тож частина компанії юридично перемістилася».

За даними DOU, станом на літо 2025 року в Україні у SoftServe працює 7242 співробітника, з яких 5618 — технічні. Це робить її другою за кількістю персоналу IT-компанією України (після EPAM Ukraine). На піку в SoftServe працювало понад 10 тисяч резидентів України, частина з яких продовжує роботу в компанії, але перебуваючи за кордоном.