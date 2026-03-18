Новини 18/03/2026 12:26

Project Detroit: як Java, Python та JavaScript нарешті запрацюють разом

Дмитро Сімагін

Автор новин

Oracle готується представити на конференції JavaOne, яка триває з 17 по 19 березня, новий проект під назвою Detroit. Він дозволяє спільне використання Java з Python або JavaScript, пише InfoWorld.

Згідно зі сторінкою проекту Detroit на openjdk.org, метою Detroit є забезпечення реалізації API javax.script для JavaScript на основі рушія Chrome V8 JavaScript та для Python на основі CPython.

Oracle представить Project Detroit: він поєднує Java, Python та JavaScript

Бернард Траверсат, віце-президент Oracle з розробки програмного забезпечення, на брифінгу заявив, що Java-розробники вже давно зацікавлені у виклику JavaScript з Java, а з розвитком штучного інтелекту — також у виклику коду Python. Хоча рішення для цього існують, такі як GraalWasm, де взаємодія з іншими мовами забезпечується через WebAssembly, їх важко назвати досконалим.

«Новий підхід, який ми застосовуємо до Detroit, полягає в тому, що ми вбудовуємо середовище виконання V8 та CPython безпосередньо в процес JVM», — розповів Траверсат.

Спочатку план передбачає підтримку JavaScript та Python, з часом планується додати й інші мови. Очікується, що в Detroit буде використано API Java FFM (Foreign Function & Memory). Інші цілі проекту включають:

  • Покращення безпеки застосунків шляхом ізоляції виконання Java та нативної купи.
  • Спрощення доступу до бібліотек JS/Python до створення еквівалентних бібліотек Java.
  • Забезпечення повної сумісності з JS/Python шляхом використання середовищ виконання V8 та CPython. Витрати на обслуговування також мають бути зменшені завдяки використанню екосистеми V8 та CPython.
  • Використання існуючих інвестицій в оптимізацію продуктивності для мов JS та Python.

Project Detroit був запропонований ще в 2018 році як механізм використання JavaScript як мови розширення для Java. Але реалізація цієї ідеї зазнала невдачі через втрату спонсорства. Нещодавно інтерес до Detroit відродився. Новий план полягає у вирішенні вимог екосистеми Java для виклику інших мов, за допомогою сценаріїв для бізнес-логіки та легкого доступу до бібліотек штучного інтелекту, написаних на інших мовах.

Нагадаємо, два місяці тому один німецький Java-розробник запропонував перенести системи штучного інтелекту з Python на Java.

