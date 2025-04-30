Роботу простору MacPaw Space призупинено через руйнування після російської ракетної атаки

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CEO MacPaw Олександр Косован повідомив, що компанія вирішила призупинити роботу простору MacPaw Space у Києві. Раніше він постраждав від ракетної атаки росіян, повідомили DOU.

«На жаль, російський обстріл у грудні 2024 року пошкодив будівлю, де знаходиться MacPaw Space, і став додатковим викликом і фактором для переосмислення нашого підходу до фізичних просторів», — написав Олександр.

Чоловік розповів, що простір відкрився у 2021 році як місце для івентів, комʼюніті, запуску нових проєктів, хакатонів, конференцій тощо. За чотири роки там пройшло понад 400 подій, які відвідали близько 50 тис. людей.

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Тут проходили також благодійні заходи. За словами Косована, на благодійних заходах вдалося зібрати близько 8 мільйонів гривень на підтримку українських військових. Під час повномасштабного вторгнення простір виконував роль волонтерського хабу — в ньому збирали тривожні рюкзаки, пакували аптечки і координували допомогу.

Окрім цього в ньому готували запуск найбільшої в Європі постійної виставки вінтажної техніки Apple.

«Ми довго зважували цей важкий крок. MacPaw Space багато значить для всієї нашої команди, але зараз настав час сфокусувати ресурси на тому, де ми можемо принести найбільшу користь — розвивати інноваційні продукти і продовжувати підтримувати Україну», — написав він.

Компанія не виключає, що у майбутньому проєкт повернеться у новому форматі — MacPaw Space 2.0.

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