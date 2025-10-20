logo

Новини 20/10/2025 12:22

Telegram тестує функцію прямих ефірів з особистих акаунтів

Дмитро Сімагін

Журналіст

Незабаром месенджер Telegram може поповнитись функцією трансляції прямих ефірів. Як повідомляє канал Telegram Info, у бета-версії мобільного застосунку Telegram для iOS 12.2 в історіях з’явилися прямі ефіри з платними закріпленими повідомленнями.

Глядачі прямих ефірів можуть не лише залишати коментарі, але й закріплювати їх за плату віртуальними зірками. Час закріплення, довжина коментаря та кількість доступних емодзі залежать від суми витрачених зірок. Наприклад, за 50 зірок коментар з 80 символів можна закріпити на 2 хвилини. Коментар з 280 символів на 30 хвилин можна закріпити за 5000 зірок.

Хто буде отримувати витрачені на прямому ефірі зірки — автор стриму чи Telegram, поки не зрозуміло. 

На даний час нова функція знаходиться на стадії розробки та працює лише на тестовому сервері. До фінального релізу її можливості можуть змінитися.

Трансляції прямого ефіру в Telegram з’явились ще в 2021 році, але запускати їх могли лише адміністратори груп та каналів.

Нагадаємо, що в серпні цього року в Telegram з’явились такі функції, як платний пошук, рейтинг акаунтів, продаж подарунків.

