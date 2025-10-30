logo

Новини 30/10/2025 12:17

В App Store з’явились три нові функції для розробників

Apple анонсувала три нові функції App Store для видавців та розробників мобільних додатків. Вони покращують процес перевірки програм та надають додаткові опції для налаштування сторінок, пише Neowin.

Розробники тепер можуть надсилати додаткові елементи програм на модерацію, навіть якщо їхня поточна заявка вже перебуває на розгляді. Для цього треба оформити окрему заявку.

Тепер також можна надіслати в App Store версію програми, яка виправляє критичну помилку, окремо від існуючих користувацьких сторінок продукту, що перебувають на розгляді. Розробники можуть надіслати одну або кілька функцій Game Center в окремій заявці від версії програми, що перебуває на розгляді. Це можуть бути таблиці лідерів, досягнення, випробування тощо.

Apple подвоїла кількість користувацьких сторінок продуктів, тому розробники додатків тепер можуть публікувати до 70 користувацьких сторінок одночасно. Користувацькі сторінки продуктів демонструють функції програм або ігор за допомогою попередніх переглядів програм, скріншотів та інших матеріалів для маркетингу. Також розробники тепер можуть додавати релевантні ключові слова до кожної сторінки. 

Ще однією новиною стало те, що розробники більше не зможуть створювати промокоди для покупок у додатках в App Store Connect. Однак користувачі можуть активувати існуючі промокоди, поки їхній термін дії не закінчиться. Розробники все ще можуть продовжувати використовувати промокоди для безкоштовного завантаження додатків.

 

