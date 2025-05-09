В EPAM відбудуться зміни в найвищому керівництві. Добкін залишає посаду CEO, але продовжить роботу в компанії

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В EPAM Systems повідомили про зміни в керівництві. Засновник і СЕО компанії Аркадій Добкін перейде на посаду виконавчого голови правління. На місце СЕО призначений Балаж Феєш (Balazs Fejes).

Офіційно це відбудеться 1 вересня 2025 року, повідомили в DOU.

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Феєш приєднався до EPAM понад 20 років тому, був першим CTO EPAM, очолював роботу на ринках Європи. Зараз він працює як President of Global Business & Chief Revenue Officer.

Добкін продовжуватиме брати участь у формуванні стратегії EPAM і підтримувати ключові відносини з партнерами. Загалом в планах компанії — розширювати інженерні та консалтингові можливості, а також допомагати глобальним клієнтам впроваджувати GenAI.

Компанія зараз має 61 000 фахівців у більш ніж 55 країнах. На початку року в українському підрозділі EPAM працювало 9 570 спеціалістів. Відплив фахівців в компанії майже припинився.

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