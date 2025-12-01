Women in Tech Conference 2025: Безкоштовна онлайн-подія для ІТ та бізнесу

З метою підтримки інклюзивності, рівних можливостей та жіночого лідерства у діджитал-сфері, 5–6 грудня 2025 року відбудеться онлайн Women in Tech Conference 2025: “Підсумки 2025 року, тренди та прогнози на 2026 рік”. Це найбільша щорічна безкоштовна онлайн-подія для ІТ-професіоналів, бізнесу та стартапів, що об’єднує українських і міжнародних лідерок для обміну досвідом, аналізу головних трансформацій 2025 та обговорення тенденцій та можливостей для жінок у 2026 році.

Women in Tech Conference 2025 — платформа для нетворкінгу, інноваційних ідей та нових можливостей.

У рамках цього заходу для кількох тисяч учасниць та учасників заплановані унікальні виступи, панельні дискусії, кар’єрні блоки, огляд реальних практик впровадження технологій та воркшопи для обміну досвідом та навичками.

У програмі:

Тенденції та інструменти у сфері ІТ.

Питання інклюзії та різноманіття.

Ексклюзивні поради щодо запуску власного бізнесу.

Особливості найму у Європі.

Професійний розвиток і можливості у галузі зелених технологій.

Серед спікерів:

Маргарита Куприцюк, Головна виконавча директорка “Інформаційні технології України” розповість про автоматизацію бізнес-процесів з CRM–системою.

Тетяна Смірнова , СЕО бізнес/медіа бюро Ekonomika+ розкриє тему ефективних комунікацій у період нестабільності.

Анна Панченко , Co-Founder Women in Tech Ukraine поділиться стратегіями інклюзії та різноманіття для сильного бренду роботодавця.

Поліна Колодяжна , Co-leader Greenpeace Ukraine розгляне професії та можливості в зелених технологіях.

Sintija Petersone , Chief Operating & People Officer DeskTime пояснить особливості найму в Європі.

Ольга Шаповал , Executive Director Kharkiv IT Cluster, розповість, куди рухається ІТ в Україні та який вплив мають освітні й інноваційні проєкти Kharkiv IT Cluster.

Чому варто приєднатися:

Безкоштовний доступ онлайн для української та міжнародної аудиторії.

Інсайти від бізнес-лідерок про тренди, прогнози та можливості.

Унікальний нетворкінг з учасницями та лідерками індустрії.

Інструменти для успішного переходу в ІТ та запуску власного бізнесу.

Конференція відбулася за підтримки Google Україна, Svitla Systems та Qubit Labs — провідних технологічних компаній, які впроваджують інновації, підтримують розвиток професійних ІТ-спільнот та активно просувають принципи DEI у бізнесі.

Разом з партнерами, Women in Tech Ukraine створює інклюзивне середовище, де жінки обмінюються досвідом, ростуть професійно та надихаються на нові звершення.

Зареєструватися для участі можна на офіційному сайті конференції: https://womenintech.com.ua/wit-conference-2025/

Відкрийте для себе нові професійні горизонти — станьте частиною спільноти лідерів та змінюйте світ разом з нами!