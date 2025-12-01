logo

Приєднуйтесь до нас

Новини 01/12/2025 10:24

Women in Tech Conference 2025: Безкоштовна онлайн-подія для ІТ та бізнесу

Дмитро Сімагін

Журналіст

З метою підтримки інклюзивності, рівних можливостей та жіночого лідерства у діджитал-сфері, 5–6 грудня 2025 року відбудеться онлайн Women in Tech Conference 2025: “Підсумки 2025 року, тренди та прогнози на 2026 рік”. Це найбільша щорічна безкоштовна онлайн-подія для ІТ-професіоналів, бізнесу та стартапів, що об’єднує українських і міжнародних лідерок для обміну досвідом, аналізу головних трансформацій 2025 та обговорення тенденцій та можливостей для жінок у 2026 році.

Women in Tech Conference 2025 — платформа для нетворкінгу, інноваційних ідей та нових можливостей.

У рамках цього заходу для кількох тисяч учасниць та учасників заплановані унікальні виступи, панельні дискусії, кар’єрні блоки, огляд реальних практик впровадження технологій та воркшопи для обміну досвідом та навичками.

У програмі:

  • Тенденції та інструменти у сфері ІТ.
  • Питання інклюзії та різноманіття.
  • Ексклюзивні поради щодо запуску власного бізнесу.
  • Особливості найму у Європі.
  • Професійний розвиток і можливості у галузі зелених технологій.

Серед спікерів:

  • Маргарита Куприцюк, Головна виконавча директорка “Інформаційні технології України” розповість про автоматизацію бізнес-процесів з CRM–системою.
  • Тетяна Смірнова, СЕО бізнес/медіа бюро Ekonomika+ розкриє тему ефективних комунікацій у період нестабільності.
  • Анна Панченко, Co-Founder Women in Tech Ukraine поділиться стратегіями інклюзії та різноманіття для сильного бренду роботодавця.
  • Поліна Колодяжна, Co-leader Greenpeace Ukraine розгляне професії та можливості в зелених технологіях.
  • Sintija Petersone, Chief Operating & People Officer DeskTime пояснить особливості найму в Європі.
  • Ольга Шаповал, Executive Director Kharkiv IT Cluster, розповість, куди рухається ІТ в Україні та який вплив мають освітні й інноваційні проєкти Kharkiv IT Cluster.

Чому варто приєднатися:

  • Безкоштовний доступ онлайн для української та міжнародної аудиторії.
  • Інсайти від бізнес-лідерок про тренди, прогнози та можливості.
  • Унікальний нетворкінг з учасницями та лідерками індустрії.
  • Інструменти для успішного переходу в ІТ та запуску власного бізнесу.

Конференція відбулася за підтримки Google Україна, Svitla Systems та Qubit Labs — провідних технологічних компаній, які впроваджують інновації, підтримують розвиток професійних ІТ-спільнот та активно просувають принципи DEI у бізнесі.

Разом з партнерами, Women in Tech Ukraine створює інклюзивне середовище, де жінки обмінюються досвідом, ростуть професійно та надихаються на нові звершення.

Зареєструватися для участі можна на офіційному сайті конференції: https://womenintech.com.ua/wit-conference-2025/ 

Відкрийте для себе нові професійні горизонти — станьте частиною спільноти лідерів та змінюйте світ разом з нами!

Головна > Новини > Women in Tech Conference 2025: Безкоштовна онлайн-подія для ІТ та бізнесу

Найбільш обговорювані статті

Поліція США провела кілька арештів за «кримінальні» запити в ChatGPTПоліція США провела кілька арештів за «кримінальні» запити в ChatGPT
Microsoft і GitHub об'єднали свої інструменти пошуку багівMicrosoft і GitHub об’єднали свої інструменти пошуку багів
Китайський інструмент вайб-кодингу LingGuang обігнав за популярністю ChatGPT і Sora 2Китайський інструмент вайб-кодингу LingGuang обігнав за популярністю ChatGPT і Sora 2
Anthropic стверджує, що її нова модель Claude Opus 4.5 перевершує всіх в програмуванніAnthropic стверджує, що її нова модель Claude Opus 4.5 перевершує всіх в програмуванні
Amazon примушує своїх розробників відмовитися від сторонніх інструментів кодування на користь KiroAmazon примушує своїх розробників відмовитися від сторонніх інструментів кодування на користь Kiro
Китайська LLM-модель DeepSeek-R1 генерує небезпечний код, якщо в запитах згадується Тибет або уйгуриКитайська LLM-модель DeepSeek-R1 генерує небезпечний код, якщо в запитах згадується Тибет або уйгури
ChatGPT тепер може виконувати складні дослідження покупок для пошуку ідеального товаруChatGPT тепер може виконувати складні дослідження покупок для пошуку ідеального товару
Google розробляє нову операційну систему Aluminium, яка перенесе Android на ПКGoogle розробляє нову операційну систему Aluminium, яка перенесе Android на ПК
Microsoft додає в Блокнот підтримку таблиць та нові функції штучного інтелектуMicrosoft додає в Блокнот підтримку таблиць та нові функції штучного інтелекту
Топ текстів
Спецпроєкти - 1 місяць назад
FAVBET Tech увійшов у топ-5 платників податків серед резидентів «Дія.City»
Новини - 4 тижні назад
В OpenAI з’явилась нова категорія фахівців — Super Junior
Новини - 3 тижні назад
В Україні скасують КВЕДи, у тому числі для IT-підприємців
Новини - 2 тижні назад
«Відмовився переходити на українську»: програмісти з Азії видають себе за українців, але діалог викриває брехню
Новини - 3 тижні назад
Засновники мільярдного ШІ-стартапу цілий рік брехали клієнтам — ніхто не помітив
Новини - 2 тижні назад
OpenAI випустила гайд для розробників, як писати промпти з GPT-5.1
Новини - 3 дні назад
Українським IT-фахівцям треба готуватись до збільшення податків: уряд погодився на умови МВФ
Досвід - 1 місяць назад
Розробники TikTok зекономили компанії $300 000 на рік: просто переписали код Go API на Rust
Новини - 4 тижні назад
«Демонструє постійну тенденцію брехати»: колишній соратник Сема Альтмана дав покази проти нього
Новини - 1 місяць назад
Дуров представив нову децентралізовану мережу Cocoon

Новини

Women in Tech Conference 2025: Безкоштовна онлайн-подія для ІТ та бізнесу

 01.12.2025 10:24

Дуров запустив Cocoon — децентралізовану мережу, де користувачі можуть заробляти на оренді GPU

 01.12.2025 09:48

У КПІ будуть викладати «Програмування комп'ютерних ігор» за підтримки GSC Game World

 28.11.2025 17:16

Хакери модифікували GPT для розробки шкідливих скриптів та проведення фішингових атак

 28.11.2025 15:42

Команда мови програмування Zig відмовляється від GitHub на користь Codeberg

 28.11.2025 12:45

Google обмежує безкоштовний доступ до Gemini 3 Pro через «високий попит»

 28.11.2025 11:58

Українським IT-фахівцям треба готуватись до збільшення податків: уряд погодився на умови МВФ

 28.11.2025 09:28

Microsoft працює над новим способом оновлення програм із Microsoft Store

 27.11.2025 16:50

OpenAI підтверджує витік даних з платформи API

 27.11.2025 15:42

Microsoft прискорює цикл оновлень Visual Studio. Не всі розробники цим задоволені

 27.11.2025 12:49

Спецпроєкти

«Аптека 9-1-1»: фармацевти як перша допомога, а аптека стала «пунктом незламності». Будні у 10 км від фронту
Які рішення з ШІ захистять від кіберзагроз у 2026 році? Розкажуть на вебінарі від iIT Distribution
Топ текстів тижня
1.
Українським IT-фахівцям треба готуватись до збільшення податків: уряд погодився на умови МВФ
2.
Ілля Суцкевер: масштабування LLM вже нічого не дає
3.
Андрей Карпати виклав LLM Council — інструмент, де моделі штучного інтелекту сперечаються між собою
4.
Китайська LLM-модель DeepSeek-R1 генерує небезпечний код, якщо в запитах згадується Тибет або уйгури
5.
Українські роботодавці готові платити до $2000 за рекомендацію miltech-фахівця
6.
«Найкраща модель для кодування»: розробники поділились першими враженнями про Claude Opus 4.5
7.
Google розробляє нову операційну систему Aluminium, яка перенесе Android на ПК
8.
ChatGPT тепер може виконувати складні дослідження покупок для пошуку ідеального товару
9.
Китайський інструмент вайб-кодингу LingGuang обігнав за популярністю ChatGPT і Sora 2
10.
OpenAI підтверджує витік даних з платформи API

Ваша жалоба отправлена модератору

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить

Користні рішення для тих,
хто пише код

Приєднуйтесь
до товариства: