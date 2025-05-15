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Новини 15/05/2025

Заради дедлайнів дві третини команд передають код у продакшн без повноцінного тестування

Дмитро Сімагін

Журналіст

Партнер видання

Нове опитування, проведене компанією Tricentis серед понад 2700 керівників зі сфери розробки та забезпечення якості, показує, що майже дві третини команд передають код у продакшн без повноцінного тестування. Головною причиною цього є бажання вкластися в дедлайн, повідомляє LeadDev. 

Майже 90% респондентів заявили, що бачать користь від генеративного штучного інтелекту. Дев’ять із десяти Tech Lead вже довіряють штучному інтелекту схвалювати релізи.

Хоча понад 80% опитаних вірять, що нові технології зможуть одночасно підвищити швидкість та якість розробки, в 66% компаніях очікують великих збоїв у своїх IT-системах вже в 2025 році. Це тривожний сигнал, який вказує на можливі проблеми з безпекою та надійністю коду.

40% респондентів кажуть, що несправне або неправильно написане програмне забезпечення коштує їхнім компаніям щонайменше $1 мільйон на рік через плинність персоналу, збільшення технічного боргу та зростання витрат на обслуговування. У майже половині великих американських компаній ці втрати перевищують $5 мільйонів.

Нагадаємо, що за даними сервісу пошуку роботи robota.ua IT — в пʼятірці галузей, де українським студентам найчастіше пропонують першу роботу.

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