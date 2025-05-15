Заради дедлайнів дві третини команд передають код у продакшн без повноцінного тестування

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Нове опитування, проведене компанією Tricentis серед понад 2700 керівників зі сфери розробки та забезпечення якості, показує, що майже дві третини команд передають код у продакшн без повноцінного тестування. Головною причиною цього є бажання вкластися в дедлайн, повідомляє LeadDev.

Майже 90% респондентів заявили, що бачать користь від генеративного штучного інтелекту. Дев’ять із десяти Tech Lead вже довіряють штучному інтелекту схвалювати релізи.

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Хоча понад 80% опитаних вірять, що нові технології зможуть одночасно підвищити швидкість та якість розробки, в 66% компаніях очікують великих збоїв у своїх IT-системах вже в 2025 році. Це тривожний сигнал, який вказує на можливі проблеми з безпекою та надійністю коду.

40% респондентів кажуть, що несправне або неправильно написане програмне забезпечення коштує їхнім компаніям щонайменше $1 мільйон на рік через плинність персоналу, збільшення технічного боргу та зростання витрат на обслуговування. У майже половині великих американських компаній ці втрати перевищують $5 мільйонів.

Нагадаємо, що за даними сервісу пошуку роботи robota.ua IT — в пʼятірці галузей, де українським студентам найчастіше пропонують першу роботу.

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