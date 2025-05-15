Заради дедлайнів дві третини команд передають код у продакшн без повноцінного тестування
Нове опитування, проведене компанією Tricentis серед понад 2700 керівників зі сфери розробки та забезпечення якості, показує, що майже дві третини команд передають код у продакшн без повноцінного тестування. Головною причиною цього є бажання вкластися в дедлайн, повідомляє LeadDev.
Майже 90% респондентів заявили, що бачать користь від генеративного штучного інтелекту. Дев’ять із десяти Tech Lead вже довіряють штучному інтелекту схвалювати релізи.
Хоча понад 80% опитаних вірять, що нові технології зможуть одночасно підвищити швидкість та якість розробки, в 66% компаніях очікують великих збоїв у своїх IT-системах вже в 2025 році. Це тривожний сигнал, який вказує на можливі проблеми з безпекою та надійністю коду.
40% респондентів кажуть, що несправне або неправильно написане програмне забезпечення коштує їхнім компаніям щонайменше $1 мільйон на рік через плинність персоналу, збільшення технічного боргу та зростання витрат на обслуговування. У майже половині великих американських компаній ці втрати перевищують $5 мільйонів.
Нагадаємо, що за даними сервісу пошуку роботи robota.ua IT — в пʼятірці галузей, де українським студентам найчастіше пропонують першу роботу.
Favbet Tech – це ІТ-компанія зі 100% українською ДНК, що створює досконалі сервіси для iGaming і Betting з використанням передових технологій та надає доступ до них. Favbet Tech розробляє інноваційне програмне забезпечення через складну багатокомпонентну платформу, яка здатна витримувати величезні навантаження та створювати унікальний досвід для гравців.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: