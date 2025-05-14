IT — в пʼятірці галузей, де українським студентам найчастіше пропонують першу роботу
IT-галузь опинилась на 5-му місці в рейтингу сфер, де українським студентам найчастіше пропонують першу роботу. За даними сервісу robota.ua, в 9% випадків студентам пропонують першу роботу саме в IT. Попереду лише «водії та курʼєри» (17%), рітейл (16%), продажі (12%) та громадське харчування (11%), пише Forbes.
Четверту з десяти найпопулярніших вакансій займає професія веб-розробника, середня зарплата в якій зараз дорівнює 32 600 грн. На п’ятому місці рейтингу — вакансія інтернет-маркетолога (середня зарплата 26400 грн).
Також до сфери IT можна віднести вакансію графічного дизайнера, яка опинилась на 8-му місці рейтингу і в якій пропонують середню зарплату 24 300 грн.
72% опитаних роботодавців готові наймати студентів та навчати їх. Це пояснюється кадровим голодом, який відчувають 85% українських компаній.
Студенти розміщують 16% усіх активних резюме на платформі robota.ua. Це найбільш активна категорія, яка надсилає до 30% усіх відгуків.
Серед головних пріоритетів студентів перше місце займає розмір зарплати (89%). На другому місці з великим відривом — кар’єрні перспективи (56%). Третє місце займає «гнучкий графік, можливість поєднувати роботу та навчання» (54%). Ще 48% студентів зацікавлені працювати віддалено.
Середня зарплата популярних студентських вакансій становить 23 500 грн (діапазон 19 600–32 600 грн). Традиційно чоловіки частіше відгукуються на технічні вакансії та ті, які пов’язані з фізичною працею, жінки — на адміністративні, креативні сфери, продажі та сферу обслуговування.
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