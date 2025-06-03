Adobe випустила бета-версію Photoshop для Android

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Компанія Adobe оголосила про випуск бета-версії мобільного додатку Photoshop для платформи Android. Реліз стався через чотири місяці після запуску аналогічної програми для iPhone. Про це пише TechCrunch.

Новий застосунок пропонує схожий набір інструментів редагування зображень, як і версія для ПК, включно з нашаруванням та маскуванням, але інтерфейс програми оптимізовано для екранів мобільних пристроїв. Протягом бета-тестування користувачі матимуть безкоштовний доступ до всіх функцій програми.

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Photoshop на Android доступний для пристроїв з Android 11+ з мінімум 6 ГБ оперативної пам’яті. Для оптимальної продуктивності рекомендується 8 ГБ або більше.

До переліку функції додатку входить можливість поєднувати та змішувати зображення за допомогою таких інструментів, як виділення, шари та маски. Користувачі також можуть використовувати функції штучного інтелекту, такі як Generative Fill, для додавання або трансформування елементів. Частини зображень можна швидко видалити або замінити за допомогою інструмента Tap Select.

Користувачі мобільного PhotoShop мають доступ до бібліотеки безкоштовних ресурсів Adobe Stock. Також вони можуть керувати шарами та ефектами за допомогою режимів накладання та коригувальних шарів.

Користувачі можуть позбутися відволікаючих факторів за допомогою інструмента «Точковий пензель відновлення» і покращити зображення за допомогою інструментів «Видалити» та «Штамп». Функції «Виділення об’єкта» та «Чарівне бажання» дозволяють користувачам робити точніший вибір.

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