Apple дозволить розповсюджувати промокоди в мобільних застосунках та іграх

Партнер видання

Компанія Apple незабаром надасть розробникам додатків для App Store інструмент для просування додаткових покупок через промокоди. Поки що розповсюдження промокодів в мобільних застосунках App Store в основному обмежувалася розблокуванням безкоштовного завантаження або автоматичним поновленням підписки, пише 9to5mac.

На практиці це означає, що розробники мобільних ігор зможуть роздавати коди для отримання безкоштовних бонусів або додаткових життів прямо під час гри. Також можна буде надсилати користувачам електронною поштою одноразовий код для розблокування тимчасового доступу до преміальних функцій.

Creators - Агенція з міжнародного PR для технологічних та B2B компаній PR для компаній та їх лідерів Організація інтерв’ю в медіа, подкастах, виступи на конференціях Європа, Азія, Америка Дізнатись деталі

Представники Apple докладно розповіли про заплановані зміни на сесії WWDC25 під назвою «Що нового в StoreKit і покупках усередині додатків».

Новий інструмент для розробників буде інтегрований в iOS 26 «пізніше цього року». Apple також пообіцяла забезпечити підтримку нових можливостей у iOS 16.3 та пізніших версіях.

Нагадаємо, що кілька днів тому компанія Apple оголосила про плани використання штучного інтелекту для покращення пошуку додатків в App Store. Для цього в маркетплейсі з’явиться функція тегів — міток, які виділяють певні функції та можливості, знайдені в застосунку.

Партнер видання

Favbet Tech – це ІТ-компанія зі 100% українською‌ ДНК, що створює досконалі сервіси для iGaming і Betting з використанням передових технологій та надає доступ до них. Favbet Tech розробляє інноваційне програмне забезпечення через складну багатокомпонентну платформу, яка здатна витримувати величезні навантаження та створювати унікальний досвід для гравців.