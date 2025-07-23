Слабкий пароль зруйнував 158‑річну британську компанію

Логістична компанія KNP Logistics Group, відома під брендом Knights of Old, припинила роботу після того, як хакери з угруповання Akira зламали обліковий запис одного зі співробітників, підібравши слабкий пароль. Про це повідомили в BBC.
Унаслідок атаки було втрачено доступ до критично важливих даних, а майже 700 працівників залишилися без роботи.
Як відбулася атака
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Зловмисники використали повторно вживаний пароль і за годину зашифрували транспортні та фінансові системи KNP.
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У залишеній записці вони написали: «Якщо ви читаєте це, інфраструктура вашої компанії вже мертва… Давайте без сліз спробуємо побудувати конструктивний діалог» та вимагали викуп у близько £5 млн.
Викуп не допоміг
Хоча керівництво спробувало домовитися й, за даними окремих джерел, частково сплатило викуп, доступ до даних так і не відновили. Бізнес зупинився, а компанія увійшла в процедуру адміністративного управління.
Наслідки для KNP
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Закриття 158‑річного перевізника означало зупинку понад 500 вантажівок та втрату сотень робочих місць у Нортгемптонширі.
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Частину активів логістичної мережі згодом викупив великий британський ритейлер, однак це не врятувало більшість штату.
Ширший сигнал бізнесу
Фахівці з кібербезпеки та Національний центр кібербезпеки Великої Британії назвали інцидент «прикладом того, як одна вразливість може вбити цілу компанію». Експерти радять обов’язково:
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Запровадити багатофакторну автентифікацію й унікальні паролі.
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Перевіряти резервні копії та плани відновлення.
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Страхувати кіберризики з адекватними лімітами.
Навіть історичні підприємства з тисячами клієнтів можуть зникнути через одну нехтувану політику паролів.
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