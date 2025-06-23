UNIT.City, Web3 та піца: де сьогодні полюють на молоді таланти

Можна скільки завгодно читати тредів у X про «золоті зарплати в Web3», але коли ти студент або джун і шукаєш першу роботу, то твоя реальність — це нескінченні резюме, тестові завдання і мовчазні рекрутери. Саме тому я без вагань поїхав на Futureproof Job Fest у UNIT.City: це був той рідкісний випадок, коли працедавці й шукачі зібралися під одним дахом, щоб чесно поговорити, кого вони насправді шукають і які навички потрібні вже сьогодні.
Фест організувала команда Kumeka спільно із Solus Group, Incrypted, Peanut Trade, Bitget та ще з десятком партнерів за підтримки Мінцифри. Формат простий і дієвий: панельні дискусії, стенди компаній, нетворкінг і можливість просто підійти до CTO та спитати, наприклад: «Яка найбільша помилка, яку роблять кодери на першій роботі у Web3, і як їй запобігти з самого старту?».
Головні спікери та їхні меседжі:
Андрій Макаров, COO Incrypted поділився власними думками стосовно медіа у web3 і того, наскільки насправді складно знайти хорошого спеціаліста у потрібній ніші навіть наразі.
Дмитро Ніколаєвський із Project Office Мінцифри пояснив, чому «криптозакон» досі не набрав чинності, і прямо сказав: зарплата токенами нині юридично сіра зона, тож сміливо записуйте цей поінт у «редфлеги» потенційної web3 компанії при проходженні інтерв’ю. Разом із тим юрист презентував програму Web3i Network, що безкоштовно бере стажерів у розробку, аналітику й маркетинг і Sandbox для ШІ та блокчейн-стартапів.
Андрій Гнатюк, Сo-Founder Kumeka team наголосив на силі комʼюніті. І дійсно, у чатах і комьюніті ви не лише ловите швидкий фідбек, а й реально закриваєте вакансії, тому наступного разу, переписуючись у чатах цікавої для вас компанії проявіть ініціативу, запропонуйте пару ідей, допоможіть із таском і ваш перший офер не забариться.
CTO-тріо з Boosty Labs, Peanut Trade та OSTOLEX розклали по пунктах головні дії для старту у блокчейн розробці:
- Відкриті issue. Знаходиш баг у репозиторії топ-проєкту → фіксиш → тебе кличуть на співбесіду.
- Хакатони. «Я наймаю тільки після hackathon-треку. Там видно, як людина працює під стресом», – зізнався один з CTO.
- Розбір фіналістів. Якщо не готовий до марафону, то спокійно розбери чужі рішення після й звір свої підходи — матимеш цінний досвід, який можна отримати безкоштовно.
Кілька українських прикладів, які показують, що вихід на ринок Web3 можливий:
- DMarket. У 2017 році Олександр Кохановський та Володимир Панченко залучили $6,5 млн на створення блокчейн-платформи для торгівлі ігровими предметами. Сервіс став одним із перших кейсів комерційного використання NFT-механік у геймінгу.
- Ukraine DAO. Онлайн-об’єднання українських митців та активістів провело благодійний продаж NFT-версії державного прапора. Виручені кошти (понад $6,7 млн) спрямували на гуманітарну та оборонну підтримку країни, показавши, що Web3-інструменти можуть ефективно працювати у некомерційних ініціативах.
- Hacken. У 2017-му аудитор Дмитро Будорін заснував компанію з кібербезпеки для Web3-проєктів. Нині Hacken має власний токен HAI та портфоліо з понад 1 200 аудитів, підтверджуючи попит на спеціалізовані послуги з безпеки у блокчейн-екосистемі.
Чому це важливо?
Коротко кажучи, якщо ви шукаєте свій перший шанс у блокчейні, подібні івенти — це не про мерч і піцу (хоч і вони були), а про можливість спробувати щось, окрім онлайн-курсів, відчути живу індустрію й повернутися додому вже з ідеєю, куди подавати тестове й кому писати у LinkedIn.
Web3 поки не мейнстрим, але в Україні можливостей більше, ніж п’ять років тому: стажування, хакатони, живі ком’юніті. Двері відчиняються тим, хто стукає.
І не забуваймо: українці вже давно є лідерами у web3 — пригадаймо хоча б візит Віталіка Бутеріна до Києва, «українське коріння» Solana чи брендінг першого у світі трейдингового турніру ICTC 2025 від WhiteBIT, що миготів під час El Clásico.
Якщо не вірите, то просто спробуйте: перше тестове завдання, спілкування у ком’юніті, хакатон і вперед.
Favbet Tech – це ІТ-компанія зі 100% українською ДНК, що створює досконалі сервіси для iGaming і Betting з використанням передових технологій та надає доступ до них. Favbet Tech розробляє інноваційне програмне забезпечення через складну багатокомпонентну платформу, яка здатна витримувати величезні навантаження та створювати унікальний досвід для гравців.
Цей матеріал – не редакційний, це – особиста думка його автора. Редакція може не поділяти цю думку.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: