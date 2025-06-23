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Блокчейн та крипта      23/06/2025

UNIT.City, Web3 та піца: де сьогодні полюють на молоді таланти

Тарас Мазур BLOG

web3-блогер та трейдер

Партнер видання

Можна скільки завгодно читати тредів у X про «золоті зарплати в Web3», але коли ти студент або джун і шукаєш першу роботу, то твоя реальність — це нескінченні резюме, тестові завдання і мовчазні рекрутери. Саме тому я без вагань поїхав на Futureproof Job Fest у UNIT.City: це був той рідкісний випадок, коли працедавці й шукачі зібралися під одним дахом, щоб чесно поговорити, кого вони насправді шукають і які навички потрібні вже сьогодні.

Фест організувала команда Kumeka спільно із Solus Group, Incrypted, Peanut Trade, Bitget та ще з десятком партнерів за підтримки Мінцифри. Формат простий і дієвий: панельні дискусії, стенди компаній, нетворкінг і можливість просто підійти до CTO та спитати, наприклад: «Яка найбільша помилка, яку роблять кодери на першій роботі у Web3, і як їй запобігти з самого старту?».

Головні спікери та їхні меседжі:

Андрій Макаров, COO Incrypted поділився власними думками стосовно медіа у web3 і того, наскільки насправді складно знайти хорошого спеціаліста у потрібній ніші навіть наразі.

Дмитро Ніколаєвський із Project Office Мінцифри пояснив, чому «криптозакон» досі не набрав чинності, і прямо сказав: зарплата токенами нині юридично сіра зона, тож сміливо записуйте цей поінт у «редфлеги» потенційної web3 компанії при проходженні інтерв’ю. Разом із тим юрист презентував програму Web3i Network, що безкоштовно бере стажерів у розробку, аналітику й маркетинг і Sandbox для ШІ та блокчейн-стартапів. 

Андрій Гнатюк, Сo-Founder Kumeka team наголосив на силі комʼюніті. І дійсно, у чатах і комьюніті ви не лише ловите швидкий фідбек, а й реально закриваєте вакансії, тому наступного разу, переписуючись у чатах цікавої для вас компанії проявіть ініціативу, запропонуйте пару ідей, допоможіть із таском і ваш перший офер не забариться.

CTO-тріо з Boosty Labs, Peanut Trade та OSTOLEX розклали по пунктах головні дії для старту у блокчейн розробці:

  1. Відкриті issue. Знаходиш баг у репозиторії топ-проєкту → фіксиш → тебе кличуть на співбесіду.

  2. Хакатони. «Я наймаю тільки після hackathon-треку. Там видно, як людина працює під стресом», – зізнався один з CTO.

    3. Спецпроєкти
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  3. Розбір фіналістів. Якщо не готовий до марафону, то спокійно розбери чужі рішення після й звір свої підходи — матимеш цінний досвід, який можна отримати безкоштовно.

Кілька українських прикладів, які показують, що вихід на ринок Web3 можливий:

  • DMarket. У 2017 році Олександр Кохановський та Володимир Панченко залучили $6,5 млн на створення блокчейн-платформи для торгівлі ігровими предметами. Сервіс став одним із перших кейсів комерційного використання NFT-механік у геймінгу.

  • Ukraine DAO. Онлайн-об’єднання українських митців та активістів провело благодійний продаж NFT-версії державного прапора. Виручені кошти  (понад $6,7 млн)  спрямували на гуманітарну та оборонну підтримку країни, показавши, що Web3-інструменти можуть ефективно працювати у некомерційних ініціативах.

    • Спецпроєкти
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  • Hacken. У 2017-му аудитор Дмитро Будорін заснував компанію з кібербезпеки для Web3-проєктів. Нині Hacken має власний токен HAI та портфоліо з понад 1 200 аудитів, підтверджуючи попит на спеціалізовані послуги з безпеки у блокчейн-екосистемі.

Чому це важливо?

Коротко кажучи, якщо ви шукаєте свій перший шанс у блокчейні, подібні івенти — це не про мерч і піцу (хоч і вони були), а про можливість спробувати щось, окрім онлайн-курсів, відчути живу індустрію й повернутися додому вже з ідеєю, куди подавати тестове й кому писати у LinkedIn.

Web3 поки не мейнстрим, але в Україні можливостей більше, ніж п’ять років тому: стажування, хакатони, живі ком’юніті. Двері відчиняються тим, хто стукає. 

І не забуваймо: українці вже давно є лідерами у web3 — пригадаймо хоча б візит Віталіка Бутеріна до Києва, «українське коріння» Solana чи брендінг першого у світі трейдингового турніру ICTC 2025 від WhiteBIT, що миготів під час El Clásico

Якщо не вірите, то просто спробуйте: перше тестове завдання, спілкування у ком’юніті, хакатон і вперед.

 

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Цей матеріал – не редакційний, це – особиста думка його автора. Редакція може не поділяти цю думку.

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