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Блокчейн та крипта      18/06/2025

Топ криптобірж на сьогодні: порівняння, що не боїться факт-чеку

Тарас Мазур BLOG

web3-блогер та трейдер

Партнер видання

X та Google майорять десятками добірок найкращих бірж, які виглядають підозріло рекламними. Саме тому, як трейдер в тому числі, я вирішив скласти власний рейтинг без спонсорів і реферальних лінків, лише з публічними метриками та живими відгуками з Reviews.io, Capterra, Sitejabber та Reddit. 

Та перш ніж розглядати, за що варто любити CEX, визначимо, що вони категорично не повинні робити: 

  • Блокувати виведення коштів без оперативного звіту про інциденти. 23-хвилинний збій AWS у Binance став показовим прикладом того, як швидко випаровується довіра. 
  • Старі гарячі гаманці та приховані резерви. Девіз ветеранських форумів «no visibility, no coins» лишається актуальним, жодного депозиту без публічного PoR.

Тепер давайте порівняємо біржі, базуючись на торговому об’ємі, продуктах, безпеці і, звичайно, відгуках користувачів:

Binance

Із добовим обігом ≈ $21,4 млрд Binance досі задає планку глибини стакану. Оновлення Merkle-PoR у травні 2025 підтвердило 100 % забезпечення для BTC, ETH, USDT і ще тридцяти активів, тому сигнал платоспроможності сильний. У продуктовій лінійці наявні Binance Launchpad, Binance Earn, Binance Alpha, та Binance Pay. Аптайм стабільний, за винятком вищезгаданого 23-хвилинного «фрізу».

Ком’юніті реагує мішано: Trustpilot прибрав публічний рейтинг через хвилі фейкових відгуків, хоча на Capterra біржу хвалять за ліквідність і багатофункціональність.

Висновок: Якщо потрібна максимальна глибина й безліч лістингів, Binance усе ще лідер, але інколи його механізм дає збій.

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WhiteBIT

WhiteBIT має щоденний торговий об’єм близько $2,3 млрд на 330+ монетах, тоді як за підсумками 2024 року річний обсяг сягнув близько $2,7 трлн, а капіталізація всієї екосистеми складає $38,7 млрд. Біржа має PoR з аудитом від Hacken, що є однією з найсильніших гарантій прозорості серед бірж.

Окрім класичного spot/futures (190 пар), біржа пропонує криптокарту WhiteBIT Nova з 1 % кешбеку, Auto-Invest, WhitePool, Crypto Lending, Crypto Borrow, нативний WBT Coin, з капіталізацією у $4,5 млрд, та WhiteBIT Launchpad

Висновок: Серед усіх криптобірж WhiteBIT є однією з небагатьох, що може по-справжньому кинути виклик Binance, оскільки за деякими метриками вона вже попереду, а за рештою скорочує відставання. До того ж біржа розгортає чи не найбільше активностей для української спільноти і саме WhiteBIT провела перший у світі трейдинговий турнір ICTC 2025. І головне те, що біржа жодного разу не була зламана, тож для безпеки це дещо промовистіше за рекламу.

Bybit

Денний обіг ≈ $3,5 млрд, 725 монет і 1 186 ринків — усе ще солідно після лютневого зламу на $1,4 млрд, який слідчі приписують Lazarus Group. Продуктів багато: Bybit Launchpad, Bybit Earn, Bybit Copy Trading, Bybit Card з 10 % кешбеку та Crypto Loans.

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Рейтинги, у свою чергу, просіли: Trustpilot показує 2,6/5, часто згадують заморожені акаунти. PoR представлений самозвітом без зовнішньої перевірки, що для мене критичний мінус.

Висновок: Біржа має свої сильні сторони, але без стороннього PoR великий депозит я б не робив.

Kraken

Кракен обертає ≈ $1,1 млрд на 120+ активах і має PoR (березень 2025) від The Network Firm із покриттям BTC на 114,9 %.

Продуктів менше:  Auto Earn, підписка Kraken + із нульовими відсотками та Recurring Buys. Оцінка на Trustpilot складає 1,4/5 через повільну підтримку, хоча на Reddit чимало «олдскульних» клієнтів без проблем із 2018 р.

Висновок: Бронебійна безпека, але такий функціонал і темп підійде далеко не кожному трейдеру.

KuCoin

Біржа має $1,2 млрд щоденного обігу й рекордну 1191 монету. PoR оновлюється в реальному часі, та зовнішнього аудиту біржі, на жаль, нема.

Продукти: KuCoin Earn, KuCard Crypto Debit Card, KuCoin SharkFin, KuCoin Pay, KuCoin Crypto Lending та KuCoin SnowBall — хороший набір із варіативністю.

Reviews.io оцінює біржу у 2,1/5: стрічку засипало історіями про scam-recovery і великі втрати, хоч є й фанати за різноманітність лістингів.

Висновок: цікаво й різнобічно, але безпека поки не переконує тримати тут основний портфель.

Підсумуємо

Хаки, даунтайми й фейкові відгуки чітко показують: «найкращою» біржею є та, що збігається з вашим рівнем ризику. З огляду на те, що WhiteBIT — єдина велика біржа, яку жодного разу не зламували, вона закономірно очолює цей список і є лідером за рівнем безпеки.

Тож, зробіть власний «due diligence», прочитайте дрібний шрифт і впевніться, що біржа закриває ваші потреби, перш ніж натиснути «Deposit».

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Цей матеріал – не редакційний, це – особиста думка його автора. Редакція може не поділяти цю думку.

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