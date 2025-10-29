Дуров представив нову децентралізовану мережу Cocoon
Під час свого виступу на конференції Blockchain Life 2025 в Дубаї засновник Telegram Павло Дуров представив свій новий проект — децентралізовану мережу Cocoon. Її назва розшифровується як Confidential Compute Open Network.
Нова мережа, запуск якої заплановано на листопад, має безпечно та конфіденційно виконувати обчислення в програмах та системах на базі штучного інтелекту, повідомляє Binance News.
Cocoon дозволить розробникам запускати нейромережі без наявності власної бази серверів і без допомоги централізованих компаній. Власники потужних відеокарт (GPU) підключатимуться до мережі, а розробники ШІ-додатків будуть використовувати їхні потужності.
Запити на обробку даних розподілятимуться по вільних GPU, а власники відеокарт зможуть на цьому заробляти. Розробники програм будуть винагороджувати власників GPU монетами TON за обробку запитів на обчислення.
Всі дані в мережі Cocoon шифруватимуться. Це робить нову мережу максимально конфіденційною.
Першим великим клієнтом Cocoon стане Telegram. Месенджер буде використовувати мережу для конфіденційних ШІ-запитів і також рекламуватиме її в своїй екосистемі.
