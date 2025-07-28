logo

Приєднуйтесь до нас

Новини 28/07/2025

Епоха смартфонів закінчується. Їх замінять електронні татуювання — Білл Гейтс

Андрій Губін

Журналіст

Партнер видання

Мільярдер та засновник Microsoft Білл Гейтс прогнозує кінець епохи смартфонів і те, що їх замінять електронні татуювання — інноваційна технологія, яку вже активно розробляють стартапи на кшталт Chaotic Moon, яку придбала Accenture. Про це повідомили Dev.ua.

Гейтс вважає, що переваги таких рішень — відмова від паролів, банківських карток, фізичних ключів і навіть смартфонів — переважать ризики.

На думку засновника Microsoft, саме ці розумні татуювання невдовзі стануть основним способом комунікації та доступу до цифрових сервісів.

Електронні татуювання — це тонкі тимчасові аплікації на шкіру зі «смартфарбою» та наноконденсаторами, які дозволяють обмінюватися інформацією, відправляти повідомлення, відкривати двері чи користуватись інтернетом жестами або дотиком. При цьому вони практично непомітні, не мають екрана, не потребують великих батарей і інтегруються безпосередньо з тілом людини.

Крім цифрових функцій, ці татуювання можуть стежити за життєвими показниками — наприклад, серцевим ритмом, температурою тіла чи іншими параметрами здоров’я. Це поєднує можливості фітнес-трекера й засобу зв’язку, створюючи абсолютно новий формат взаємодії з технологіями — без гаджетів у руках.

Водночас поширення такої технології підіймає низку етичних питань. Електронні татуювання збирають велику кількість особистих даних: від геолокації до медичних показників. Не менш гостро стоять питання кібербезпеки — теоретично зловмисники можуть отримати доступ до біометричної інформації чи навіть ідентичності власника.

Проте нова технологія може загострити соціальну нерівність, якщо залишиться недоступною для певних груп населення. У перспективі електронні татуювання здатні радикально змінити як культуру споживання технологій, так і нашу взаємодію одне з одним.

Партнер видання

Favbet Tech – це ІТ-компанія зі 100% українською‌ ДНК, що створює досконалі сервіси для iGaming і Betting з використанням передових технологій та надає доступ до них. Favbet Tech розробляє інноваційне програмне забезпечення через складну багатокомпонентну платформу, яка здатна витримувати величезні навантаження та створювати унікальний досвід для гравців.

Головна > Новини > Епоха смартфонів закінчується. Їх замінять електронні татуювання — Білл Гейтс

Найбільш обговорювані статті

Oracle та OpenAI планують створити дата-центру Stargate на 4,5 ГВт
Користувачі ChatGPT тепер можуть персоналізувати діалог з чат-ботомКористувачі ChatGPT тепер можуть персоналізувати діалог з чат-ботом
У Києві заарештували адміна хакерського форуму XSS.isУ Києві заарештували адміна хакерського форуму XSS.is
Слабкий пароль зруйнував 158‑річну британську компанію
Відповідала за Резерв+ та Армія+. Заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко подала у відставку
Ілон Маск: перший гігаватний суперкомп'ютер Colossus 2 запустять в найближчі тижніІлон Маск: перший гігаватний суперкомп’ютер Colossus 2 запустять в найближчі тижні
Alibaba випустила «найпотужнішу» LLM-модель для програмування — Qwen3-CoderAlibaba випустила «найпотужнішу» LLM-модель для програмування — Qwen3-Coder
Amazon вводить обмеження на безкоштовне використання KiroAmazon вводить обмеження на безкоштовне використання Kiro
Вийшов Python 3.14 RC1: реліз-кандидат з прискореним інтерпретаторомВийшов Python 3.14 RC1: реліз-кандидат з прискореним інтерпретатором
Microsoft: до 30% коду компанії написано штучним інтелектом

Microsoft видалить антивірусний софт із ядра Windows

Білл Гейтс назвав три професії, які не зникнуть через розвиток ШІ. Серед них є айтівці

Це насторожує: ChatGPT тепер знаходить та фіксить баги в коді

Співробітникам Microsoft заборонили використовувати DeepSeek

Білл Гейтс: програмування залишиться на 100% людською професією навіть через століття

Переплюнув TikTok і Instagram: ChatGPT став найбільш зростаючим застосунком в історії

Дослідники знайшли спосіб зламати ChatGPT: ШІ лається на покемонів і Reddit

«Вбивця Google»: Microsoft інтегрує штучний інтелект ChatGPT в пошуковик Bing

ChatGPT і новий ШІ можуть залишити індійських айтівців без роботи — JPMorgan

Чатбот Microsoft Bing на GPT-4 тепер доступний всім бажаючим: як скористатися

Одного з найкращих розробників Microsoft викрили у перегляді VR-порно на роботі

GitHub випустив оновлену версію Copilot X на GPT-4: можна кодити голосом

Білл Гейтс назвав 4 ігри, в які грає щодня

GPT-4 з’явиться наступного тижня: Microsoft обіцяє відео та мультимодальність

Microsoft запустив безкоштовний відеокурс Java (і не тільки)

Від iPhone 15 Pro до iPhone 14 Pro Max: огляд та порівняння найпопулярніших смартфонів Apple

GitHub звільняє 300 працівників і закриває всі офіси

«Епоха розквіту»: з'явилися зарплати розробників, дизайнерів і менеджерів Microsoft за 2022 рік

З IT-галузі у світі за місяць звільнили не менше 16 тисяч людей — які компанії вже скорочують співробітників

Google, Meta, Amazon і Microsoft після масових звільнень наймають малооплачуваних іноземців

Офіційно: $10 млрд інвестицій Microsoft у розробника ChatGPT підуть на інтеграцію Azure

Програміст пообіцяв прискорити Python у п'ять разів — його одразу найняв Microsoft

З 2025 року Microsoft почне стягувати плату за оновлення Windows 10: скільки доведеться платити

Топ текстів
Новини - 1 місяць назад
Microsoft видалить антивірусний софт із ядра Windows
Новини - 1 місяць назад
Apple ставить розробників перед вибором — 5% комісії або обмежені функції App Store
Новини - 3 тижні назад
Чатбот від Маска Grok різко став проукраїнським. Нейронка спростовує міфи російської пропаганди та вступає у суперечку з росіянами
Новини - 3 тижні назад
Програмісти назвали три найпопулярніші ШІ-інструменти для роботи з кодом
Новини - 1 місяць назад
Зумери хочуть мати в офісі приватні кімнати для сексу з колегами — опитування EduBirdie
Новини - 2 тижні назад
Штучний інтелект негативно впливає на продуктивність досвідчених розробників — результати дослідження
Новини - 3 тижні назад
Білл Гейтс: програмування залишиться на 100% людською професією навіть через століття
Новини - 1 місяць назад
Розробника з Черкас будуть судити за створення фейкового «Резерв+»
Новини - 3 дні назад
В Android додали можливість запуску графічних програм Linux
Новини - 4 дні назад
Стався масштабний збій Starlink. Спостерігаються проблеми в роботі по всьому світу

Новини

Епоха смартфонів закінчується. Їх замінять електронні татуювання — Білл Гейтс

 13 хвилин назад

Ajax Systems відбере 30 студентів для поїздки на виставку CES 2026 в США. Компанія повністю покриє витрати на поїздку

 32 хвилини назад

Форк Visual Studio Code від розробника TikTok шпигує за користувачами

 6 години назад

Інсайдери стверджують, що GPT-5 має значні покращення в кодуванні

 8 години назад

Інструмент для перевірки коду Cursor Bugbot вийшов з бета-версії

 12 години назад

JetBrains розробляє нову мову програмування

 13 години назад

Хакер зламав інструмент кодування Amazon Q Developer

 14 години назад

В Китаї планують виробляти скляні оптичні диски місткістю 360 ТБ. Їх розробили в Ухані

 3 дні назад

OpenAI запустить GPT-5 вже у серпні

 3 дні назад

Google тестує інструмент для вайб-кодингу Opal

 3 дні назад

Спецпроєкти

15 провідних компаній обговорили регулювання, освіту та інтеграцію АІ. До чого вони прийшли
Зустріч Diia.City Union зібрала понад 100 компаній-резидентів Дія.City. Про що говорили на івенті
Крихкі зони: як виявляти їх вчасно. Досвід FAVBET Tech
Топ текстів тижня
1.
В Android додали можливість запуску графічних програм Linux
2.
Стався масштабний збій Starlink. Спостерігаються проблеми в роботі по всьому світу
3.
Американку посадили на 8,5 років за «ферму ноутбуків» для північнокорейських програмістів
4.
Хакер зламав інструмент кодування Amazon Q Developer
5.
JetBrains розробляє нову мову програмування
6.
Microsoft планує масштабне оновлення Visual Studio
7.
Інструмент кодування Figma Make став загальнодоступним
8.
Вайб-кодинг створює псевдорозробників, які не можуть налагоджувати або підтримувати код
9.
Ілон Маск: перший гігаватний суперкомп’ютер Colossus 2 запустять в найближчі тижні
10.
Google тестує інструмент для вайб-кодингу Opal

Ваша жалоба отправлена модератору

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить

Користні рішення для тих,
хто пише код

Приєднуйтесь
до товариства: