Епоха смартфонів закінчується. Їх замінять електронні татуювання — Білл Гейтс

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Мільярдер та засновник Microsoft Білл Гейтс прогнозує кінець епохи смартфонів і те, що їх замінять електронні татуювання — інноваційна технологія, яку вже активно розробляють стартапи на кшталт Chaotic Moon, яку придбала Accenture. Про це повідомили Dev.ua.

Гейтс вважає, що переваги таких рішень — відмова від паролів, банківських карток, фізичних ключів і навіть смартфонів — переважать ризики.

На думку засновника Microsoft, саме ці розумні татуювання невдовзі стануть основним способом комунікації та доступу до цифрових сервісів.

Електронні татуювання — це тонкі тимчасові аплікації на шкіру зі «смартфарбою» та наноконденсаторами, які дозволяють обмінюватися інформацією, відправляти повідомлення, відкривати двері чи користуватись інтернетом жестами або дотиком. При цьому вони практично непомітні, не мають екрана, не потребують великих батарей і інтегруються безпосередньо з тілом людини.

Крім цифрових функцій, ці татуювання можуть стежити за життєвими показниками — наприклад, серцевим ритмом, температурою тіла чи іншими параметрами здоров’я. Це поєднує можливості фітнес-трекера й засобу зв’язку, створюючи абсолютно новий формат взаємодії з технологіями — без гаджетів у руках.

Водночас поширення такої технології підіймає низку етичних питань. Електронні татуювання збирають велику кількість особистих даних: від геолокації до медичних показників. Не менш гостро стоять питання кібербезпеки — теоретично зловмисники можуть отримати доступ до біометричної інформації чи навіть ідентичності власника.

Проте нова технологія може загострити соціальну нерівність, якщо залишиться недоступною для певних груп населення. У перспективі електронні татуювання здатні радикально змінити як культуру споживання технологій, так і нашу взаємодію одне з одним.

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