Google Україна запускає навчальний курс для middle-розробників
Компанія Google Україна оголосила про відкриття 60-денного безкоштовного доступу до навчальної платформи Google Cloud Skills Boost. Освітня програма діятиме з 29 вересня по 30 листопада 2025 року.
Google Cloud Skills Boost призначена для розробників програмного забезпечення середнього рівня кваліфікації та студентів з базовим рівнем англійської мови. Зареєструватися на програму можна за цим посиланням.
Програма передбачає 9 навчальних сесій, можливість здобути бейджі навичок Google Cloud, індивідуальні навчальні напрями з онлайн-курсами та практикою. Учасники Google Cloud Skills Boost отримають призи за три й більше здобутих бейджів, а також доступ до експертів Google Cloud під час Q&A-сесій. Крім того, можна отримати безкоштовні ваучери на сертифікаційний іспит Google Cloud.
Для початківців доступний курс українською мовою «Ознайомлення та початок роботи з Google Cloud».
Нагадаємо, що кілька днів тому компанія Google Україна запустила новий тарифний план Google AI Plus. Відтепер користувачі в Україні отримають розширений доступ до інструментів штучного інтелекту на базі моделей Gemini. Ціни стартують від 114,99 гривень на місяць. Знижка діє протягом перших шести місяців.
