Google запускає в Україні пільговий тарифний план Google AI Plus

Партнер видання

Компанія Google Україна запустила новий тарифний план Google AI Plus. Відтепер користувачі в Україні отримають розширений доступ до інструментів штучного інтелекту на базі моделей Gemini. Ціни стартують від 114,99 гривень на місяць. Знижка діє протягом перших шести місяців.

Раніше пакет передплати Google AI Plus був доступний в Україні за ціною 224,99 грн на місяць. Незважаючи на знижку, тарифний план все ще передбачає можливість ділитися доступом з іншими членами родини (до п’яти осіб).

Пакет Google AI Plus містить вищі ліміти для моделі створення та редагування зображень (Nano Banana) у застосунку Gemini. Також користувачі отримують більше доступу до моделі генерації відео від Google (Veo 3 Fast) в застосунку Gemini, а також в інструментах для створення зображень та кінофільмів Whisk і Flow.

Доступ до Gemini можна отримувати безпосередньо в Gmail, Docs, Sheets та інших програмах. Крім цього, тариф передбачає доступ до сховища на 200 ГБ для Google Фото, Диск й Gmail.

Знижки на оплату діють також для тарифів з більш розширеними можливостями. Google AI Pro тепер коштує 454,99 грн замість 909,99 грн на місяць (знижка діє 2 місяці). «Необмежений» тариф Google AI Ultra обійдеться у 5699,99 грн на місяць замість 11 399,99 грн/міс. (знижка діє 3 місяці).