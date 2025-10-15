logo

Ілон Маск анонсував конкурента Microsoft та Apple. Новий проект Macrohard матиме свою операційну систему

Ілон Маск припускає, що його новий проект Macrohard не обмежуватиметься розробкою програмного забезпечення, як Microsoft, а також намагатиметься стимулювати виготовлення нового обладнання, як компанія Apple. Однак для цього спочатку треба розробити власну операційну систему, чим xAI вже займається. Про це пише PCMag.

У заяві Маска йдеться про те, щоб його стартап xAI створив програмне забезпечення, можливо, операційну систему, для роботи майбутнього обладнання. Потім Маск міг би найняти виробника за контрактом, такого як Foxconn, для виготовлення пристроїв. Інша можливість полягає в тому, що сторонній постачальник співпрацює з xAI або ліцензує його програмне забезпечення, подібно до того, як Microsoft підживлює екосистему для ПК з Windows.

«Macrohard матиме величезний вплив у величезних масштабах. Наша мета – створити компанію, яка може робити все, що завгодно, окрім безпосереднього виробництва фізичних об’єктів, але зможе робити це опосередковано, подібно до того, як Apple змушує інші компанії виробляти свої телефони», — написав Маск у X.

Також Маск опублікував у своєму акаунті зображення з величезним логотипом Macrohard, який намальовано на даху будівлі, де незабаром запустять суперкомп’ютер Colossus 2, у Мемфісі, штат Теннессі. Colossus 1 вже містить понад 200 000 графічних процесорів. Однак, за даними The Wall Street Journal, Colossus 2 матиме понад 550 000 графічних процесорів, а його будівництво коштуватиме десятки мільярдів доларів. 

 

