Новини 15/10/2025 14:13

Indeema придбала Perfsol, зміцнюючи свої позиції у штучному інтелекті та розробці інтелектуальних систем

Дмитро Сімагін

Журналіст

Indeema, глобальна інженерна компанія зі спеціалізацією в галузі IoT, оголосила про придбання Perfsol — компанії-розробника рішень на основі штучного інтелекту. 

Цей крок став важливим етапом у розвитку Indeema: компанія вийшла за межі ІоТ, мікропрограмного та апаратного забезпечення, та розширила свою компетенцію напрямком штучного інтелекту. 

Об’єднавшись під брендом Indeema, компанії стають потужним та універсальним технологічним партнером для клієнтів у всьому світі і закладають основу для нових спільних ініціатив в напрямках автоматизації, інтелектуальних систем та безпілотних технологій, що поєднують фізичний і цифровий світи. 

Єдине бачення майбутнього

Indeema має сильну репутацію у створенні IoT, хмарних і вбудованих систем, які гармонійно поєднують апаратне й програмне забезпечення. Будучи партнером технологічних лідерів AWS і Avnet, Indeema успішно впроваджує найновіші хмарні рішення для промислових і споживчих IoT-платформ, створюючи безпечні екосистеми, орієнтовані на дані. 

Perfsol доповнює цю експертизу глибокими знаннями штучного інтелекту та досвідом розробки ШІ-агентів — технологій, які дають змогу продуктам мислити, навчатися та реагувати самостійно. 

«Це придбання символізує не лише зростання, а й синергію», — зазначив Володимир Ходонович, колишній CEO Perfsol. — «Наші команди поділяють спільне бачення — створювати технології, які змінюють майбутнє. Разом ми зможемо забезпечити ще більшу цінність і масштаб для наших партнерів».

Об’єднавши зусилля, команди вже працюють над новим поколінням IoT-рішень — систем, здатних до автономного аналізу та прийняття рішень. Спираючись на досвід розробки у хмарних технологіях, здобуту завдяки співпраці з AWS та Avnet, Indeema запускає новий напрям — створення безпілотних систем, керованих штучним інтелектом. Такі дрони поєднуватимуть edge-AI, аналітику в реальному часі та адаптивне керування польотом, що дозволить їм діяти з високою автономністю, безпекою та точністю, ще більше розширюючи можливості розумної робототехніки й повітряного моніторингу. 

Сила співпраці

Об’єднання також посилює позиції Indeema в екосистемі InSoft Partners — мережі технологічних компаній, що розвивають інновації через спільні R&D-ресурси та міжгалузеву експертизу. Така співпраця дозволяє компаніям швидше масштабуватися, обмінюватись досвідом, та ефективніше виводити нові продукти на світові ринки.

«В InSoft.Partners ми переконані, що майбутнє належить тим, хто інтегрує інтелект на всіх рівнях — від апаратного забезпечення до хмари», — зазначив Віталій Горовий, керівний партнер InSoft Partners. — «Об’єднання інженерної майстерності Indeema з AI-компетенціями Perfsol створює потужний альянс, готовий очолити нову хвилю розумних автономних систем».

Що злиття означає для клієнтів

  • Безперервність. Команда Perfsol продовжить співпрацю з поточними клієнтами вже під брендом Indeema, забезпечуючи стабільність і безперервність усіх проєктів.
  • Розширені можливості. Клієнти отримають доступ до повного спектра експертизи Indeema — від IoT і вбудованих систем до штучного інтелекту, програмного забезпечення та хмарних рішень.
  • Глобальна присутність із локальним фокусом. R&D-центри Indeema працюють у Польщі та Україні, а команди — в Європі, США й Австралії, забезпечуючи клієнтам інновації світового рівня.
  • Спільна місія. Обидві компанії поділяють однакові цінності — інноваційність, відкритість і прагнення створювати технології, що формують майбутнє.  

Про Indeema

Indeema Software — глобальна інженерна компанія у галузі IoT, яка спеціалізується на поєднанні пристроїв і систем за допомогою розумних технологій. Завдяки досвіду в апаратному, програмному забезпеченні, хмарних технологіях, компанія створює рішення, що трансформують енергетичний, промисловий і споживчий сектори. У співпраці з партнерами Indeema розробляє надійні, безпечні та масштабовані системи майбутнього. 

Про Perfsol

Perfsol — компанія з розробки програмного забезпечення з досвідом створення застосунків на основі штучного інтелекту, middleware та масштабованих цифрових платформ. Основні напрями роботи — fintech, healthtech і медіа. Компанія допомагає клієнтам з Європи та США реалізовувати складні ідеї за допомогою передових технологій.

 

