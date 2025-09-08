IT-фахівці в ЗСУ поділились своїми найбільшими проблемами

Опитування, проведене серед 144 IT-спеціалістів, які зараз перебувають в Силах оборони України, виявило, що найбільше їх турбує невизначеність щодо термінів служби. За даними DOU, цю проблему в переліку найважчих згадали 71% респондентів.

Також айтівці у війську занепокоєні падінням особистих доходів (59%), бюрократією (54%) та можливою втратою професійних навичок (51%). Примітно, що «участь в бойових діях» в якості проблеми турбує лише 9% опитаних.

Кожному п’ятому IT-фахівцю у війську вдається поєднувати службу з роботою в ІТ-компанії. Більшість, хоч і не мають для цього можливості, намагаються бути в контексті ІТ.

Поступово більшає кількість компаній, які припиняють виплати своїм співробітникам у війську. Зараз 42% отримують виплати від своїх ІТ-роботодавців, торік — 60%. Але 63% айтівцям, що перебувають на службі, IT-компанія ще зберігає робоче місце.

Більшість айтівців у ЗСУ так чи інакше працюють з технологіями (IT, дрони, техніка, зв’язок тощо). У чверті опитаних служба ніяк з ними не пов’язана.

