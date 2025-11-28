logo

Приєднуйтесь до нас

Новини 28/11/2025 12:45

Команда мови програмування Zig відмовляється від GitHub на користь Codeberg

Дмитро Сімагін

Журналіст

Репозиторій мови Zig мігрує з GitHub до Codeberg, некомерційної компанії з хостингу Git, яка базується в Берліні. Провідний розробник Zig Ендрю Келлі заявив, що GitHub страждає від «якогось роздутого, глючного фреймворку JavaScript», а GitHub Actions є ненадійною та занедбаною платформою. 

Zig — це мова програмування з нативною компіляцією, яка є удосконаленою альтернативою мові C. Хоча Zig все ще перебуває на стадії розробки, її вже використовують кілька відомих проектів, включаючи набір інструментів JavaScript Bun. 

За словами Келлі, репозиторій Zig вже перенесено, і з 26 листопада репозиторій GitHub став доступним лише для читання. Проблеми GitHub (звіти про помилки та обговорення) та пул-реквести (запропоновані зміни коду) не перенесено.

Пояснюючи причини переїзду з GitHub, Келлі вказав на низьку продуктивність та ненадійність Actions — платформи безперервної інтеграції та безперервної доставки (CI/CD), яка, за його словами, «повністю занедбана» та на якій завдання виконуються «випадковим чином».

Келлі також висловився проти використання штучного інтелекту на GitHub, що суперечить політиці проекту Zig, яка забороняє використання LLM-моделей для задач, PR або коментарів. Він вказує на кілька порушень цієї політики та вважає, що постійне просування штучного інтелекту на GitHub є одним із факторів рішення про переїзд.

Як вважає провідний розробник Zig, основна проблема відмови від GitHub полягає лише в тому, що програма GitHub Sponsors, яка спрощує пожертвування на проект, забезпечує значну частину доходу Zig Software Foundation. У 2024 році через неї пожертвували понад $170 000.

GitHub був придбаний Microsoft у червні 2018 року, і тоді було заявлено, що цей сервіс продовжить незалежну діяльність. Цей статус змінився у серпні цього року, коли генеральний директор GitHub Томас Домке пішов у відставку. Тепер управлінням GitHub займається менеджмент Microsoft.

Платформа Codeberg, яка розміщує понад 320 000 проектів, використовує власне програмне забезпечення з відкритим кодом Forgejo, яке також можна розміщувати локально. Використання Codeberg є безкоштовним, але лише для проектів з відкритим кодом; умови використання дозволяють приватні репозиторії лише за певних обставин, таких як «речі, необхідні для FLOSS [вільного/вільного програмного забезпечення з відкритим кодом], зберігання секретів, внутрішні обговорення в команді або приховування проектів від громадськості, доки вони не будуть готові». GitHub, навпаки, дозволяє приватні репозиторії для комерційного використання навіть для безкоштовних облікових записів.

Головна > Новини > Команда мови програмування Zig відмовляється від GitHub на користь Codeberg

Найбільш обговорювані статті

Видаляти програми у Windows 11 стане простішеВидаляти програми у Windows 11 стане простіше
Робота Міжнародної асоціації криптографії заблокована: втратили ключ шифруванняРобота Міжнародної асоціації криптографії заблокована: втратили ключ шифрування
ІТ-ФОП в Україні «живе» в середньому 4 роки, 16% припиняють діяльність протягом перших 12 місяцівІТ-ФОП в Україні «живе» в середньому 4 роки, 16% припиняють діяльність протягом перших 12 місяців
Андрей Карпати виклав LLM Council — інструмент, де моделі штучного інтелекту сперечаються між собоюАндрей Карпати виклав LLM Council — інструмент, де моделі штучного інтелекту сперечаються між собою
Microsoft і GitHub об'єднали свої інструменти пошуку багівMicrosoft і GitHub об’єднали свої інструменти пошуку багів
Китайський інструмент вайб-кодингу LingGuang обігнав за популярністю ChatGPT і Sora 2Китайський інструмент вайб-кодингу LingGuang обігнав за популярністю ChatGPT і Sora 2
Anthropic стверджує, що її нова модель Claude Opus 4.5 перевершує всіх в програмуванніAnthropic стверджує, що її нова модель Claude Opus 4.5 перевершує всіх в програмуванні
Amazon примушує своїх розробників відмовитися від сторонніх інструментів кодування на користь KiroAmazon примушує своїх розробників відмовитися від сторонніх інструментів кодування на користь Kiro
Китайська LLM-модель DeepSeek-R1 генерує небезпечний код, якщо в запитах згадується Тибет або уйгуриКитайська LLM-модель DeepSeek-R1 генерує небезпечний код, якщо в запитах згадується Тибет або уйгури
Популярність Python досягла найвищого рівня – TIOBE

10 репозиторіїв GitHub, що підвищать скіл у розробці

GitHub випустив оновлену версію Copilot X на GPT-4: можна кодити голосом

«Привіт, я розробник OpenAI»: GitHub Copilot Chat злив студенту-самозванцю всі системні препромти

GitHub звільняє 300 працівників і закриває всі офіси

Розробники рекомендують: 9 топових репозиторіїв Github для програмістів (і не тільки)

Що таке портфоліо та як його створити програмісту

Топ мов програмування з найвищими зарплатами у 2022 році

GitHub-2023: топ-10 кращих проєктів з відкритим кодом

DOU назвав найпопулярнішу мову програмування в 2023 році

Книжні новинки-2023: що почитати розробнику

Сервіс GitHub, де розробникам допомагає писати код AI, тепер доступний для всіх — але за гроші

Прорив Python та топ ШІ-тулзів: Stack Overflow опублікував рейтинг мов програмування

Завдяки чому TestRail оптимізує управління тестуванням та як отримати знижку на сервіс

Індекс TIOBE визначив найпопулярнішу мову програмування 2022 року

Ілон Маск хоче перенести урядові системи США з архаїчного COBOL на Java

Топ мов програмування липня: JS «вибув» із п'ятірки

З якою мовою програмування найлегше знайти роботу: результати дослідження

Перехід Google на «безпечну для пам'яті» мову Rust зменшив кількість вразливостей в Android на 52%

У нас своя атмосфера: Djinni назвав найпопулярніші мови програмування в Україні

Названо мови програмування з найвищими медіанними зарплатами

Користувачі GitHub збираються колективно подати до суду на Microsoft: що сталося

Github запропонував писати код голосом в Copilot

Девелопер Google назвав топ-10 репозиторіїв GitHub, які повинен знати кожен програміст

Топ текстів
Спецпроєкти - 4 тижні назад
FAVBET Tech увійшов у топ-5 платників податків серед резидентів «Дія.City»
Новини - 4 тижні назад
В OpenAI з’явилась нова категорія фахівців — Super Junior
Новини - 3 тижні назад
В Україні скасують КВЕДи, у тому числі для IT-підприємців
Новини - 1 тиждень назад
«Відмовився переходити на українську»: програмісти з Азії видають себе за українців, але діалог викриває брехню
Новини - 2 тижні назад
Засновники мільярдного ШІ-стартапу цілий рік брехали клієнтам — ніхто не помітив
Новини - 2 тижні назад
OpenAI випустила гайд для розробників, як писати промпти з GPT-5.1
Досвід - 4 тижні назад
Розробники TikTok зекономили компанії $300 000 на рік: просто переписали код Go API на Rust
Новини - 3 тижні назад
«Демонструє постійну тенденцію брехати»: колишній соратник Сема Альтмана дав покази проти нього
Новини - 4 тижні назад
Дуров представив нову децентралізовану мережу Cocoon
Новини - 2 тижні назад
Microsoft заблокувала популярний спосіб офлайн-активації Windows

Новини

Команда мови програмування Zig відмовляється від GitHub на користь Codeberg

 28.11.2025 12:45

Google обмежує безкоштовний доступ до Gemini 3 Pro через «високий попит»

 28.11.2025 11:58

Українським IT-фахівцям треба готуватись до збільшення податків: уряд погодився на умови МВФ

 28.11.2025 09:28

Microsoft працює над новим способом оновлення програм із Microsoft Store

 27.11.2025 16:50

OpenAI підтверджує витік даних з платформи API

 27.11.2025 15:42

Microsoft прискорює цикл оновлень Visual Studio. Не всі розробники цим задоволені

 27.11.2025 12:49

Ілля Суцкевер: масштабування LLM вже нічого не дає

 27.11.2025 11:51

Поліція США провела кілька арештів за «кримінальні» запити в ChatGPT

 27.11.2025 09:48

«Найкраща модель для кодування»: розробники поділились першими враженнями про Claude Opus 4.5

 26.11.2025 17:07

Українські роботодавці готові платити до $2000 за рекомендацію miltech-фахівця

 26.11.2025 15:18

Спецпроєкти

Які рішення з ШІ захистять від кіберзагроз у 2026 році? Розкажуть на вебінарі від iIT Distribution
«Аптека 9-1-1»: фармацевти як перша допомога, а аптека стала «пунктом незламності». Будні у 10 км від фронту
FAVBET Tech увійшов у топ-5 платників податків серед резидентів «Дія.City»
Топ текстів тижня
1.
Новий генератор зображень Nano Banana Pro від Google значно спрощує створення інфографіки
2.
Андрей Карпати виклав LLM Council — інструмент, де моделі штучного інтелекту сперечаються між собою
3.
Китайська LLM-модель DeepSeek-R1 генерує небезпечний код, якщо в запитах згадується Тибет або уйгури
4.
Ілля Суцкевер: масштабування LLM вже нічого не дає
5.
Робота Міжнародної асоціації криптографії заблокована: втратили ключ шифрування
6.
Google розробляє нову операційну систему Aluminium, яка перенесе Android на ПК
7.
Українські роботодавці готові платити до $2000 за рекомендацію miltech-фахівця
8.
Українським IT-фахівцям треба готуватись до збільшення податків: уряд погодився на умови МВФ
9.
Китайський інструмент вайб-кодингу LingGuang обігнав за популярністю ChatGPT і Sora 2
10.
«Найкраща модель для кодування»: розробники поділились першими враженнями про Claude Opus 4.5

Ваша жалоба отправлена модератору

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить

Користні рішення для тих,
хто пише код

Приєднуйтесь
до товариства: