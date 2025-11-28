Команда мови програмування Zig відмовляється від GitHub на користь Codeberg
Репозиторій мови Zig мігрує з GitHub до Codeberg, некомерційної компанії з хостингу Git, яка базується в Берліні. Провідний розробник Zig Ендрю Келлі заявив, що GitHub страждає від «якогось роздутого, глючного фреймворку JavaScript», а GitHub Actions є ненадійною та занедбаною платформою.
Zig — це мова програмування з нативною компіляцією, яка є удосконаленою альтернативою мові C. Хоча Zig все ще перебуває на стадії розробки, її вже використовують кілька відомих проектів, включаючи набір інструментів JavaScript Bun.
За словами Келлі, репозиторій Zig вже перенесено, і з 26 листопада репозиторій GitHub став доступним лише для читання. Проблеми GitHub (звіти про помилки та обговорення) та пул-реквести (запропоновані зміни коду) не перенесено.
Пояснюючи причини переїзду з GitHub, Келлі вказав на низьку продуктивність та ненадійність Actions — платформи безперервної інтеграції та безперервної доставки (CI/CD), яка, за його словами, «повністю занедбана» та на якій завдання виконуються «випадковим чином».
Келлі також висловився проти використання штучного інтелекту на GitHub, що суперечить політиці проекту Zig, яка забороняє використання LLM-моделей для задач, PR або коментарів. Він вказує на кілька порушень цієї політики та вважає, що постійне просування штучного інтелекту на GitHub є одним із факторів рішення про переїзд.
Як вважає провідний розробник Zig, основна проблема відмови від GitHub полягає лише в тому, що програма GitHub Sponsors, яка спрощує пожертвування на проект, забезпечує значну частину доходу Zig Software Foundation. У 2024 році через неї пожертвували понад $170 000.
GitHub був придбаний Microsoft у червні 2018 року, і тоді було заявлено, що цей сервіс продовжить незалежну діяльність. Цей статус змінився у серпні цього року, коли генеральний директор GitHub Томас Домке пішов у відставку. Тепер управлінням GitHub займається менеджмент Microsoft.
Платформа Codeberg, яка розміщує понад 320 000 проектів, використовує власне програмне забезпечення з відкритим кодом Forgejo, яке також можна розміщувати локально. Використання Codeberg є безкоштовним, але лише для проектів з відкритим кодом; умови використання дозволяють приватні репозиторії лише за певних обставин, таких як «речі, необхідні для FLOSS [вільного/вільного програмного забезпечення з відкритим кодом], зберігання секретів, внутрішні обговорення в команді або приховування проектів від громадськості, доки вони не будуть готові». GitHub, навпаки, дозволяє приватні репозиторії для комерційного використання навіть для безкоштовних облікових записів.
