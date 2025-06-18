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Новини 18/06/2025

Ми вже виявили кілька вірусів, які не бачили навіть антивіруси — міністр Федоров

Андрій Губін

Журналіст

Партнер видання

Віцепрем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров під час заходу від NV «Велика цифрова трансформація. Діалоги про майбутнє» розповів, як фахівці його відомства використовують ШІ для захисту комп’ютерів.

«Майже у кожного нашого співробітника встановлено спеціальний софт на базі AI, який аналізує поведінку на ноутбуці. Якщо є аномалії — система миттєво реагує. Так ми вже виявили кілька вірусів, які не бачили навіть антивіруси», — зазначив він.

Федоров також наголосив, що атаки на державні ресурси — це тисячі на місяць, і швидкість реакції критично важлива. Саме тому Мінцифра домовилася з великим донором, який фінансуватиме тендери з кіберзахисту як для державних, так і для приватних структур.

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