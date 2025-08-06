logo

Приєднуйтесь до нас

Новини 06/08/2025

Microsoft представила Project Ire — систему зворотного інжинірингу шкідливого ПЗ

Дмитро Сімагін

Журналіст

Microsoft розробила систему штучного інтелекту, яка може самостійно, без допомоги людини, проводити зворотній інжиніринг та ідентифікацію шкідливого програмного забезпечення. Прототип системи під назвою Project Ire автоматично аналізує файли, щоб зрозуміти, як вони працюють, що роблять і чи є вони небезпечними. Зазвичай такий глибокий аналіз виконується експертами. Про це повідомляє блог Microsoft.

У довгостроковій перспективі компанія сподівається, що штучний інтелект виявлятиме нові типи шкідливих програм безпосередньо в пам’яті комп’ютера, допомагаючи швидше та масштабніше зупиняти загрози.

«Project Ire автоматизує те, що вважається золотим стандартом у класифікації шкідливих програм: повний зворотній інжиніринг програмного файлу без будь-яких підказок щодо його походження чи призначення», — йдеться в анонсі. 

Project Ire відрізняється від існуючих інструментів безпеки, які сканують на наявність відомих загроз або зіставляють файли з існуючими шаблонами. 

Оголошуючи про Project Ire, Microsoft заявила, що в одному випадку точність нової системи була достатньою, щоб запустити автоматичне блокування високорозвиненої форми шкідливого програмного забезпечення. У компанії стверджують, що такий вид автоматизації зрештою може допомогти ефективніше захистити мільярди пристроїв, оскільки кібератаки стають дедалі складнішими.

Раннє тестування показало, що Project Ire працює дуже точно: система визначала, що файл є шкідливим, у 98% випадків. Безпечні файли неправильно позначались як загроза лише у 2% випадків.

Головна > Новини > Microsoft представила Project Ire — систему зворотного інжинірингу шкідливого ПЗ

Найбільш обговорювані статті

Нові функції Telegram: платний пошук, рейтинг акаунтів, продаж подарунківНові функції Telegram: платний пошук, рейтинг акаунтів, продаж подарунків
Індійський айтівець створивши ШІ-двійника своєї колишньої. Жінка дізналася про підробку зі ЗМІ, які писали про старт її порно-кар’єри
IT-експорт у червні приніс Україні $526 млн. Менше було тільки в січні
«Це небезпечно». Марк Цукерберг пояснив, чому Meta не відкриє код своїх моделей «суперінтелекту»«Це небезпечно». Марк Цукерберг пояснив, чому Meta не відкриє код своїх моделей «суперінтелекту»
НАБУ шукає ІТ-фахівців. Стаж роботи не обов’язковий. Скільки платять?НАБУ шукає ІТ-фахівців. Стаж роботи не обов’язковий. Скільки платять?
Хакери атакують Python-розробників, використовуючи фейковий сайт PyPIХакери атакують Python-розробників, використовуючи фейковий сайт PyPI
Mistral запускає повний стек кодування на базі Codestral 25.08Mistral запускає повний стек кодування на базі Codestral 25.08
Microsoft: інструментом GitHub Copilot користуються 20 мільйонів розробниківMicrosoft: інструментом GitHub Copilot користуються 20 мільйонів розробників
ІТ-компанія NIX подала судовий позов проти львівської N-iX. Причина — схожість назв
Microsoft: до 30% коду компанії написано штучним інтелектом

Microsoft видалить антивірусний софт із ядра Windows

Білл Гейтс назвав три професії, які не зникнуть через розвиток ШІ. Серед них є айтівці

Це насторожує: ChatGPT тепер знаходить та фіксить баги в коді

Співробітникам Microsoft заборонили використовувати DeepSeek

Переплюнув TikTok і Instagram: ChatGPT став найбільш зростаючим застосунком в історії

«Вбивця Google»: Microsoft інтегрує штучний інтелект ChatGPT в пошуковик Bing

Дослідники знайшли спосіб зламати ChatGPT: ШІ лається на покемонів і Reddit

ChatGPT і новий ШІ можуть залишити індійських айтівців без роботи — JPMorgan

Чатбот Microsoft Bing на GPT-4 тепер доступний всім бажаючим: як скористатися

Одного з найкращих розробників Microsoft викрили у перегляді VR-порно на роботі

GitHub випустив оновлену версію Copilot X на GPT-4: можна кодити голосом

GPT-4 з’явиться наступного тижня: Microsoft обіцяє відео та мультимодальність

Microsoft запустив безкоштовний відеокурс Java (і не тільки)

GitHub звільняє 300 працівників і закриває всі офіси

«Епоха розквіту»: з'явилися зарплати розробників, дизайнерів і менеджерів Microsoft за 2022 рік

З IT-галузі у світі за місяць звільнили не менше 16 тисяч людей — які компанії вже скорочують співробітників

Google, Meta, Amazon і Microsoft після масових звільнень наймають малооплачуваних іноземців

Офіційно: $10 млрд інвестицій Microsoft у розробника ChatGPT підуть на інтеграцію Azure

З 2025 року Microsoft почне стягувати плату за оновлення Windows 10: скільки доведеться платити

Програміст пообіцяв прискорити Python у п'ять разів — його одразу найняв Microsoft

Швидкий та економний: Microsoft планує в березні запустити «перебудований з нуля» Teams

Як знайти роботу в IT та пройти співбесіду: рекомендації Microsoft

Microsoft додала Copilot на GPT-4 до свого програмного забезпечення

Топ текстів
Новини - 4 тижні назад
Програмісти назвали три найпопулярніші ШІ-інструменти для роботи з кодом
Новини - 4 тижні назад
Чатбот від Маска Grok різко став проукраїнським. Нейронка спростовує міфи російської пропаганди та вступає у суперечку з росіянами
Новини - 2 тижні назад
Американку посадили на 8,5 років за «ферму ноутбуків» для північнокорейських програмістів
Новини - 2 тижні назад
В Android додали можливість запуску графічних програм Linux
Новини - 4 тижні назад
Штучний інтелект негативно впливає на продуктивність досвідчених розробників — результати дослідження
Новини - 1 тиждень назад
Хакер зламав інструмент кодування Amazon Q Developer
Новини - 4 тижні назад
Білл Гейтс: програмування залишиться на 100% людською професією навіть через століття
Новини - 1 тиждень назад
Форк Visual Studio Code від розробника TikTok шпигує за користувачами
Новини - 1 тиждень назад
Anthropic оголосила про нові обмеження на користування Claude Code
Новини - 2 тижні назад
Стався масштабний збій Starlink. Спостерігаються проблеми в роботі по всьому світу

Новини

Microsoft представила Project Ire — систему зворотного інжинірингу шкідливого ПЗ

 1 хвилина назад

OpenAI випустила GPT-OSS — першу LLM-модель з відкритим кодом з часів GPT-2

 1 годину назад

CEO GitHub Томас Домке застерігає розробників: «Або прийміть штучний інтелект, або забудьте про цю роботу»

 18 години назад

ChatGPT тепер нагадуватиме про необхідність перерв у роботі

 18 години назад

У липні українські IT-компанії опублікували понад 7 тисяч вакансій — це рекорд з 2022 року

 22 години назад

Багхантер на базі штучного інтелекту від Google самостійно виявив 20 вразливостей у відкритому ПЗ

 23 години назад

Google розробила новий шрифт для програмістів

 1 день назад

Lazarus Group змінює тактику. Тепер хакери націлені на програмістів, які володіють криптовалютою

 2 дні назад

Apple розробляє спрощений чат-бот, який конкуруватиме з ChatGPT

 2 дні назад

Лайв-кодинг шкодить найму програмістів — дослідження Microsoft

 2 дні назад

Спецпроєкти

15 провідних компаній обговорили регулювання, освіту та інтеграцію АІ. До чого вони прийшли
Крихкі зони: як виявляти їх вчасно. Досвід FAVBET Tech
Нові компанії у складі та фокус на ШІ: як пройшли загальні збори IT Ukraine
Топ текстів тижня
1.
Мінцифри запускає в «Дії» новий сервіс — Маркетплейс цифрових рішень
2.
НАБУ шукає ІТ-фахівців. Стаж роботи не обов’язковий. Скільки платять?
3.
Дослідник штучного інтелекту відхилив оффер на $1 мільярд від Цукерберга
4.
Apple розробляє спрощений чат-бот, який конкуруватиме з ChatGPT
5.
«Це небезпечно». Марк Цукерберг пояснив, чому Meta не відкриє код своїх моделей «суперінтелекту»
6.
OpenAI відключила функцію, яка дозволяла Google індексувати діалоги з ChatGPT
7.
Google випустила модель міркування Gemini Deep 2.5 Think, яка одночасно тестує кілька ідей
8.
Нова функція Android Studio автоматично виконує складні багатоетапні завдання кодування для кількох файлів
9.
Айтівець з SQUAD загинув разом із донькою та собакою внаслідок атаки на Київ 31 липня
10.
Помилка в інструменті кодування Gemini CLI дозволяє хакерам викрадати облікові дані розробника

Ваша жалоба отправлена модератору

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить

Користні рішення для тих,
хто пише код

Приєднуйтесь
до товариства: