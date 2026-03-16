logo

Приєднуйтесь до нас

Новини 16/03/2026 10:27

Молоді розробники, які користуються тарифним планом GitHub Student, зіткнулись з несподіваними обмеженнями

Дмитро Сімагін

Автор новин

Компанія Microsoft, якій належить платформа спільної розробки GitHub, вирішила скоротити витрати, видаливши кілька дорогих преміум-моделей з безкоштовного тарифного плану для студентів та школярів у GitHub Copilot. Про це повідомляє The Register.

Мартін Вудворд, віце-президент GitHub зі зв’язків з розробниками, оголосив, що безкоштовний доступ до Copilot тепер буде здійснюватися в рамках нового студентського плану GitHub разом з іншими перевагами GitHub Education.

«Однак, у рамках цього переходу, деякі преміум-моделі, включаючи GPT-5.4, а також моделі Claude Opus і Sonnet, більше не будуть доступні для самостійного вибору в рамках студентського плану GitHub Copilot. Ми знаємо, що це буде розчаруванням, але ми вносимо цю зміну, щоб Copilot залишався безкоштовним і доступним для мільйонів студентів у всьому світі», — пояснив він.

Безкоштовний тарифний план GitHub Student все ще надає доступ до багатьох LLM-моделей, включаючи Claude 4.5 Haiku (звичайна ціна: введення даних $1/1 млн токенів; $5/1 млн токенів для виведення), Gemini 3.1 Pro (введення $2/1 млн; виведення $12/1 млн) та GPT-5.3 Codex (введення $1,75/1 млн; виведення $14/1 млн). 

Але дорожчі топові версії, такі як GPT 5.4 (введення $2.50/1 млн; виведення $15/1 млн), Sonnet 4.6 (введення $3/1 млн; виведення $15/1 млн) та Opus 4.6 (введення $5/1 млн; виведення $25/1 млн), більше не входять до цього списку.

Отримати доступ до тарифу GitHub Student можуть учні та студенти з багатьох країн світу, в тому числі України. Для цього достатньо мати особистий обліковий запис на GitHub, вік від 13 років та перевірену електронну адресу, видану навчальним закладом, або документи, що підтверджують статус студента.

Нагадаємо, що найпопулярніший проект GitHub виявився шахрайством: софт, який допоможе «бачити крізь стіни».

Підписуйтесь на нас у соцмережах: Telegram | Facebook | LinkedIn

 

Головна > Новини > Молоді розробники, які користуються тарифним планом GitHub Student, зіткнулись з несподіваними обмеженнями

Найбільш обговорювані статті

Китайський агент штучного інтелекту під час навчання почав таємно майнити криптовалютуКитайський агент штучного інтелекту почав таємно майнити криптовалюту
Meta додає нові методи захисту від шахраїв у WhatsApp та MessengerMeta додає нові методи захисту від шахраїв у WhatsApp та Messenger
CEO Kyivstar.Tech про 6G та українську LLM: має стати основою для створення цифрових продуктівCEO Kyivstar.Tech про 6G та українську LLM: має стати основою для створення цифрових продуктів
JetBrains представляє нові інструменти для програмістів: Air та Junie CLIJetBrains представляє нові інструменти для програмістів: Air та Junie CLI
Після скандалу найдорожча IT-компанія з українським корінням Grammarly (Superhuman) змінила нову функціюПісля скандалу найдорожча IT-компанія з українським корінням Grammarly (Superhuman) змінила нову функцію
Gemini в Google Docs тепер самостійно пише тексти. Але не всімGemini в Google Docs тепер самостійно пише тексти. Але не для всіх
Між NASA та SpaceX виникла суперечка: не можуть обрати варіант висадки на МісяцьМіж NASA та SpaceX виникла суперечка: не можуть обрати варіант висадки на Місяць
Zoom випустить фотореалістичних аватарів, які замінять людей на нарадахZoom випустить фотореалістичних аватарів, які замінять людей на нарадах
Meta купує Moltbook: соціальну мережу для агентів та ботівMeta купує Moltbook: соціальну мережу для агентів та ботів
Програмісти назвали три найпопулярніші ШІ-інструменти для роботи з кодом

10 репозиторіїв GitHub, що підвищать скіл у розробці

GitHub випустив оновлену версію Copilot X на GPT-4: можна кодити голосом

«Привіт, я розробник OpenAI»: GitHub Copilot Chat злив студенту-самозванцю всі системні препромти

GitHub звільняє 300 працівників і закриває всі офіси

Розробники рекомендують: 9 топових репозиторіїв Github для програмістів (і не тільки)

Що таке портфоліо та як його створити програмісту

GitHub-2023: топ-10 кращих проєктів з відкритим кодом

Чому GitHub Copilot краще для розробників, ніж ChatGPT

Сервіс GitHub, де розробникам допомагає писати код AI, тепер доступний для всіх — але за гроші

Завдяки чому TestRail оптимізує управління тестуванням та як отримати знижку на сервіс

Користувачі GitHub збираються колективно подати до суду на Microsoft: що сталося

Github запропонував писати код голосом в Copilot

Девелопер Google назвав топ-10 репозиторіїв GitHub, які повинен знати кожен програміст

«До біса моє життя»: улюблену вкладку розробників на GitHub видалять

Українські розробники втратили доступ до GitHub Copilot

Штучний інтелект не підвищує продуктивність програмістів, а збільшує кількість помилок — дослідження

У китайського розробника відібрали зарплату за 3 роки через відвідування GitHub та Twitter

Незвична оптимізація: GitHub звільнив 100 дешевих індійських програмістів

OpenAI виклала на GitHub бету OpenCopilot

GitHub випустив публічну бета-версію Copilot Chat: що цікавого

«Це обмеження військового потенціалу»: GitHub почав блокувати акаунти компаній з РФ

Написати програму без знання коду? Тепер це стало можливо завдяки GitHub Spark

GitHub оновив функції пошуку коду: тепер він вдвічі швидший і потужніший

Топ текстів
Спецпроєкти - 2 тижні назад
Чому сертифікована платформа швидше масштабується: технічний погляд та досвід команди SharksCode
Спецпроєкти - 1 місяць назад
Не просто коробка з бантом. Як оригінально подарувати гаджет: 5 незатратних способів
Новини - 4 тижні назад
Творець Claude Code: програмісти припинять писати код до кінця 2026 року
Новини - 2 тижні назад
У соцмережах набирає популярності тренд Cancel ChatGPT
Новини - 1 місяць назад
Spotify: наші найкращі програмісти «не написали жодного рядка коду з грудня»
Новини - 1 місяць назад
Визначено країну Європи, де IT-фахівцям пропонують найбільші зарплати
Новини - 4 тижні назад
Ажіотаж навколо агента OpenClaw спровокував дефіцит комп’ютерів Mac: черги до 6 тижнів
Новини - 4 тижні назад
Розробник OpenClaw пояснив, чому відхилив «мільярдну пропозицію» Цукерберга
Новини - 4 дні назад
Google готова за три долари врятувати ваш старий ПК, несумісний з Windows 11
Новини - 3 тижні назад
Google без попередження блокує користувачів, які підключають Gemini до OpenClaw

Новини

Молоді розробники, які користуються тарифним планом GitHub Student, зіткнулись з несподіваними обмеженнями

 16.03.2026 10:27

Підсумки 2026 Game Developers Conference: від кризи оперативної пам'яті до «золотої ери» інді-ігор

 16.03.2026 08:56

Windows 11 отримала підтримку екстремальної частоти оновлення екрану

 13.03.2026 16:48

Meta відкладає реліз LLM Avocado: порівняння з конкурентами поки не вражає

 13.03.2026 15:45

Рації, пейджери та телефонні будки: блокування мобільного інтернету повертає росіян у 90-ті

 13.03.2026 14:34

Тепер Gemini може замовити для вас обід чи викликати таксі

 13.03.2026 11:52

Claude тепер вміє створювати графіку та візуалізації

 13.03.2026 10:36

Оновлення Tinder: користувачам пропонують 10 нових способів знайомств

 13.03.2026 08:53

Google Antigravity обурює розробників: ціни злітають, а квоти тануть

 12.03.2026 17:39

Gemini CLI тепер має режим планування. Готуйтесь до запитань від агента

 12.03.2026 16:15

Спецпроєкти

Магія інновацій: як перетворити щоденний догляд на справжнє мистецтво за допомогою смарт-девайсів
ITC запустить текстову трансляцію Samsung Galaxy Unpacked 2026
Чому сертифікована платформа швидше масштабується: технічний погляд та досвід команди SharksCode
Топ текстів тижня
1.
Google готова за три долари врятувати ваш старий ПК, несумісний з Windows 11
2.
Після скандалу найдорожча IT-компанія з українським корінням Grammarly (Superhuman) змінила нову функцію
3.
Оптимізм IT-фахівців згасає: Glassdoor оприлюднив індекс довіри
4.
Рації, пейджери та телефонні будки: блокування мобільного інтернету повертає росіян у 90-ті
5.
Оновлення Tinder: користувачам пропонують 10 нових способів знайомств
6.
OpenAI відкладає запуск «режиму для дорослих» у ChatGPT: виникли проблеми
7.
Заробляли на DDoS-атаках: у Польщі викрито групу школярів-хакерів, наймолодшому 12 років
8.
Набір експлойтів Coruna, який росіяни застосовували для атак на iPhone в Україні, ймовірно створений оборонним підрядником США
9.
Програмісти — перші в зоні ризику: в Anthropic порахували, як швидко вас замінить LLM
10.
Між NASA та SpaceX виникла суперечка: не можуть обрати варіант висадки на Місяць

Ваша жалоба отправлена модератору

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить

Користні рішення для тих,
хто пише код

Приєднуйтесь
до товариства: