Молоді розробники, які користуються тарифним планом GitHub Student, зіткнулись з несподіваними обмеженнями

Компанія Microsoft, якій належить платформа спільної розробки GitHub, вирішила скоротити витрати, видаливши кілька дорогих преміум-моделей з безкоштовного тарифного плану для студентів та школярів у GitHub Copilot. Про це повідомляє The Register.

Мартін Вудворд, віце-президент GitHub зі зв’язків з розробниками, оголосив, що безкоштовний доступ до Copilot тепер буде здійснюватися в рамках нового студентського плану GitHub разом з іншими перевагами GitHub Education.

«Однак, у рамках цього переходу, деякі преміум-моделі, включаючи GPT-5.4, а також моделі Claude Opus і Sonnet, більше не будуть доступні для самостійного вибору в рамках студентського плану GitHub Copilot. Ми знаємо, що це буде розчаруванням, але ми вносимо цю зміну, щоб Copilot залишався безкоштовним і доступним для мільйонів студентів у всьому світі», — пояснив він.

Безкоштовний тарифний план GitHub Student все ще надає доступ до багатьох LLM-моделей, включаючи Claude 4.5 Haiku (звичайна ціна: введення даних $1/1 млн токенів; $5/1 млн токенів для виведення), Gemini 3.1 Pro (введення $2/1 млн; виведення $12/1 млн) та GPT-5.3 Codex (введення $1,75/1 млн; виведення $14/1 млн).

Але дорожчі топові версії, такі як GPT 5.4 (введення $2.50/1 млн; виведення $15/1 млн), Sonnet 4.6 (введення $3/1 млн; виведення $15/1 млн) та Opus 4.6 (введення $5/1 млн; виведення $25/1 млн), більше не входять до цього списку.

Отримати доступ до тарифу GitHub Student можуть учні та студенти з багатьох країн світу, в тому числі України. Для цього достатньо мати особистий обліковий запис на GitHub, вік від 13 років та перевірену електронну адресу, видану навчальним закладом, або документи, що підтверджують статус студента.

Нагадаємо, що найпопулярніший проект GitHub виявився шахрайством: софт, який допоможе «бачити крізь стіни».

