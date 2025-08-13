Мова програмування Go оновлена до версії 1.25

Після шести місяців роботи над проектом команда підтримки мови програмування Go представила реліз 1.25. Розробники помітно покращили рантайм, бібліотеки та набір інструментів, при цьому не змінюючи синтаксис самої мови.

В експериментальному режимі з’явився garbage collector нового покоління з покращеною локальністю та масштабованістю, який пришвидчує очистку пам’яті до 40%. Він є особливо ефективним у програмах з великою кількістю дрібних об’єктів. Збирач сміття вмикається через GOEXPERIMENT=greenteagc.

Одне з головних оновлень — container-aware GOMAXPROCS. Тепер за дефолтним значенням GOMAXPROCS враховує ліміти CPU в cgroup. На Linux це дозволить процесам усередині контейнерів (наприклад, Kubernetes) автоматично адаптувати використання процесорних ресурсів до виділеної квоті. Параметр оновлюється динамічно, якщо ліміти змінюються, його можна вимкнути через змінні оточення.

Щодо інших оновлень:

Нова версія Go 1.25 вимагає конфігурації macOS 12 та вище. 32-бітна Windows/ARM-платформа буде видалена у наступному релізі.