Мова програмування TypeScript оновлена до версії 5.9

Розроблена в стінах Microsoft мова програмування TypeScript 5.9 стала доступна в робочому релізі. Поточні користувачі TypeScript можуть оновитися, виконавши команду NPM npm install -D typescript, повідомляє InfoWorld.

Нова версія забезпечує підтримку відкладеної оцінки модулів ECMAScript та попередній перегляд розгорнутих наведень курсора для перегляду деталей типу змінних.

Розробники, які працюють з TypeScript у редакторі Visual Studio Code, тепер бачитимуть кнопки + та – ліворуч від підказок під час наведення курсора. Натискання кнопки + розгорне типи глибше, а натискання кнопки – поверне до попереднього вигляду.

Завдяки підтримці відкладеної оцінки модулів ECMAScript, TypeScript 5.9 використовує новий синтаксис import defer, який дозволяє розробникам імпортувати модуль без негайного виконання модуля та його залежностей. За даними Microsoft, це забезпечує кращий контроль над виконанням та побічними ефектами. Ключовою перевагою import defer є те, що модуль буде оцінюватися лише під час першого використання. Ця функція вважається особливо корисною для умовного завантаження модулів із дорогою або платформо-специфічною ініціалізацією. Вона також може покращити продуктивність запуску, оскільки відкладає оцінку модулів для функцій програми до тих пір, поки вони насправді не знадобляться.

Інші можливості TypeScript 5.9:

TypeScript 5.9 тепер може кешувати багато проміжних екземплярів, коли робота над екземпляром певного типу вже розпочата. Завдяки цьому можна уникнути непотрібної роботи та виділення пам’яті.

Підтримка –module node20 надає розробникам налаштування, призначене для моделювання Node.js 20. Вказівка –module node20 передбачає –target es2023, тоді як –module nodenext передбачає –target esnext.

Оновлена мінімалістична команда tsc –init призводить до створення більш компактного файлу tsconfig.json, який тепер не містить закоментованих налаштувань та їх описів.

TypeScript 5.9 виходить приблизно через два місяці після релізу TypeScript Native Previews на основі мови Go. Метою зміни є пришвидшення TypeScript та скорочення часу збірки й використання пам’яті. Цей проект буде реалізовано у запланованому випуску TypeScript 7.

