Новини 26/08/2025

NotebookLM від Google тепер автоматично створює відеопрезентації українською мовою

Дмитро Сімагін

Журналіст

Google оновила функцію відеооглядів Video Overviews у ШІ-помічнику NotebookLM. Тепер сервіс підтримує понад 80 мов, включно з українською. Також покращено аудіоогляди Audio Overviews для неангломовних користувачів — вони стали більш докладними, пише TechCrunch.

Оновлена функція відеооглядів дозволяє перетворювати текст, зображення і PDF-документи в автоматичні відеопрезентації, які потім можна завантажити та опублікувати на YouTube. Вперше така можливість з’явилась у липні, але до сьогоднішнього дня вона була доступна лише англійською мовою.

Що стосується аудіооглядів, то раніше їхні повні версії теж створювались лише англійською, а інші мови обмежувалися короткими версіями. Тепер розширені аудіоогляди також доступні більш ніж 80 мовами, включаючи українську. Але якщо потрібні тільки ключові моменти, можна вибрати коротку версію.

Як зазначили в Google, апдейт дозволить глобальній аудиторії ШІ-асистента використовувати його максимально ефективно та комфортно, незалежно від рідної мови. Оновлення буде розгорнуте для користувачів по всьому світу протягом тижня.

Нагадаємо, що кілька днів тому в сервіс Google Docs додали функцію відтворення тексту через віртуального помічника Gemini. Можна вибирати різні голоси та швидкість відтворення.

