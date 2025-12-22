logo

22/12/2025

Нові комп’ютери почали продавати без оперативної пам’яті

Дмитро Сімагін

Журналіст

Компанія Paradox Customs, один з найбільших дилерів ПК у штаті Нью-Йорк, оголосила, що додає до свого конфігуратора збірок опцію «без оперативної пам’яті». Причиною цього рішення названо дефіцит та постійне зростання цін на пам’ять для комп’ютерів, пише VideoCardz.

У Paradox Customs вважають, що в купівлі нового комп’ютера без оперативної пам’яті можуть бути зацікавлені ті, хто має можливість вставити ОЗУ зі свого старого ПК. Це дозволить уникнути затримки в постачанні готового комп’ютера та зростання ціни на нього.

Експерти скептично ставляться до такого нововведення, наголошуючи на тому, що комплект старої RAM може конфліктувати з материнської платою. У підсумку власник самостійно укомплектованого комп’ютера зіткнеться з циклами завантаження, нестабільністю та збоями в роботі програм. Також незрозуміло, хто тепер відповідатиме за налагодження налаштувань BIOS, навчання пам’яті або поведінку EXPO або XMP для оперативної пам’яті.

Згідно з даними IDC, через гострий дефіцит пам’яті середні ціни на ПК у 2026 році зростуть до 8%. Кілька компаній вже оголосили про підвищення вартості попередньо зібраних ПК. Dell та Lenovo, одні з найбільших виробників корпоративних та споживчих ПК, заявили, що скоригують свої ціни в бік підвищення на цілих 15%.

Нагадаємо, що за останній квартал в Європі ціни на оперативну пам’ять зросли на 252%. Лише за останній місяць ціни зросли вдвічі.

8, 16, 32, 64 ГБ? Який обсяг оперативної пам'яті буде найкращим для фронтенд-розробки у 2024 році?

Nvidia анонсувала «персональний суперкомп'ютер» для локального запуску моделей штучного інтелекту

Ціни на оперативну пам'ять за останній квартал зросли на 252%. Експерти пояснюють причини

