03/03/2026 09:47

«Сегмент доступних за ціною ПК зникне до 2028 року»: експерти дають невтішний прогноз

Дмитро Сімагін

Епоха бюджетних ноутбуків і ПК, ціна яких не перевищувала $500, стрімко відходить у минуле. Аналітична компанія Gartner прогнозує поступове вимирання сегмента комп’ютерів початкового рівня, і це кардинально змінить ринок техніки в найближчі роки, пише Windows Central. 

Основною причиною трансформації є стрімкий розвиток індустрії штучного інтелекту та зміна бізнес-стратегії провідних виробників електроніки, які більше не бачать сенсу у випуску наддешевих пристроїв.

Згідно з аналізом Gartner, очікується, що зростання вартості оперативної пам’яті та SSD призведе до скорочення світових поставок ПК на 10,4% вже в 2026 році. Паралельно вже до кінця цього року очікується зростання цін на ПК на 17%.

Порівняно з 2025 роком, коли витрати на пам’ять становили приблизно 16% вартості ноутбука, цього року зростання слід очікувати приблизно до 23%. Експерти прогнозують невтішні для багатьох наслідки: ринок ноутбуків вартістю до $500 зникне.

Перша половина 2026 року позиціонується як «критичне вікно» для виробників ПК, які прагнуть «оптимізувати ціноутворення та захистити маржу». Найбільша криза, ймовірно, відчується в другому кварталі, коли зростання вартості компонентів почне знижувати прибутки виробників.

Gartner вважає, що цикл оновлення ПК «фундаментально зміниться», оскільки у всьому світі буде менше поставок. Таким чином, багато користувачів будуть змушені утриматися від покупки нової моделі ноутбуку або зменшити очікування щодо потужності пристрою. Тому якщо ваш робочий комп’ютер не прослужить довгі роки, якомога швидше придбайте новий ноутбук або настільний ПК.

Що краще обрати програмісту: ноутбук чи ПК? Розбираємо переваги кожного пристрою.

