logo

Приєднуйтесь до нас

Новини 16/12/2025 16:05

Ціни на оперативну пам’ять за останній квартал зросли на 252%. Експерти пояснюють причини

Дмитро Сімагін

Журналіст

Наприкінці осені ціни на оперативну пам’ять практично вибухнули, про що свідчить оновлений огляд ComputerBase на цінові тенденції з середини вересня до середини грудня. Аналіз роздрібних цін на 12 найпопулярніших зразків ОЗУ свідчить, що вартість комплекту оперативної пам’яті зросла на колосальні 252% порівняно з вереснем. Лише за останній місяць ціни зросли вдвічі.

Що стосується цін на традиційні жорсткі диски (HDD), то вони за останній квартал зросли найменше порівняно з іншими комплектуючими для зберігання даних — приблизно на 33%.

Твердотільні накопичувачі (SSD) зараз коштують у середньому майже на 42% дорожче, ніж у вересні. Навіть SSD-накопичувачі початкового рівня об’ємом 1 ТБ наближаються до позначки в 100 євро.

Експерти вважають, що головні причини росту цін на оперативну пам’ять пов’язані з попитом з боку штучного інтелекту та дата-центрів. Компанії, які будують потужні сервери для тренування LLM-моделей, вимагають величезних обсягів пам’яті. Це змушує виробників DRAM перенаправляти ресурси саме на такі замовлення, а не на звичайну споживчу пам’ять для ПК і ноутбуків.

Три основні компанії на ринку — Samsung, SK Hynix і Micron — зараз більше зорієнтовані на виготовлення високопродуктивних чіпів, де прибутки вищі. Через це лінії виробництва звичайних DDR5/DDR4 менш активно розширюються, а інколи й скорочуються, через що пропозиція знижена.

Ще одна причина цінового буму в тому, що деякі великі виробники ПК і постачальники запасають пам’ять заздалегідь, побоюючись дефіциту. Це ще більше посилює тиск на обмежений обсяг продукції і сприяє підйому цін.

Головна > Новини > Ціни на оперативну пам'ять за останній квартал зросли на 252%. Експерти пояснюють причини

Найбільш обговорювані статті

Як будувати кар’єру в IT і кого шукають роботодавці у 2026? Розкажуть на IT Career Conf 25/26 від Neoversity
JetBrains закриває середовище розробки FleetJetBrains закриває середовище розробки Fleet
Функцію d_genocide видалили з Linux через «невідповідність принципам інклюзивності»Функцію d_genocide видалили з Linux через «невідповідність принципам інклюзивності»
ChatGPT інтегровано з програмами Adobe. Тепер можна безкоштовно редагувати фотографії та PDF-файли прямо в чатіChatGPT інтегровано з програмами Adobe. Тепер можна безкоштовно редагувати фотографії та PDF-файли прямо в чаті
«У 10 разів швидше за Kotlin і в 3 рази швидше за Go»: в AWS пояснили, чому Rust став дефолтною мовою для нових проектів«У 10 разів швидше за Kotlin і в 3 рази швидше за Go»: в AWS пояснили, чому Rust став дефолтною мовою для нових проектів
В Україні підрахували кількість фахівців зі штучного інтелектуВ Україні підрахували кількість фахівців зі штучного інтелекту
Понад 10 000 образів контейнерів Docker Hub містять розкриті даніПонад 10 000 образів контейнерів Docker Hub містять розкриті дані
Opera хоче, щоб ви платили за браузер Neon $20 на місяцьOpera хоче, щоб ви платили за браузер Neon $20 на місяць
Редактор коду VS Code 1.107 отримав підтримку оркестрації кількох агентів і Agent HQРедактор коду VS Code 1.107 отримав підтримку оркестрації кількох агентів і Agent HQ
Топ текстів
Спецпроєкти - 3 тижні назад
Які рішення з ШІ захистять від кіберзагроз у 2026 році? Розкажуть на вебінарі від iIT Distribution
Спецпроєкти - 3 тижні назад
«Аптека 9-1-1»: фармацевти як перша допомога, а аптека стала «пунктом незламності». Будні у 10 км від фронту
Спецпроєкти - 2 тижні назад
HURMA: як All-in-One HRM-платформа з аналітикою та ШІ масштабує український бізнес
Новини - 4 тижні назад
OpenAI випустила гайд для розробників, як писати промпти з GPT-5.1
Новини - 3 тижні назад
OpenAI підтверджує витік даних з платформи API
Новини - 1 тиждень назад
В українській армії з’явиться окрема IT-структура з 7 тисячами цифрових офіцерів
Новини - 3 тижні назад
Українським IT-фахівцям треба готуватись до збільшення податків: уряд погодився на умови МВФ
Новини - 2 тижні назад
Німецький науковець винайшов формулу, як підвищити продуктивність робочого дня
Новини - 2 тижні назад
В OpenAI запроваджено «червоний код»: Альтман вимагає терміново покращити ChatGPT
Новини - 4 тижні назад
«Відмовився переходити на українську»: програмісти з Азії видають себе за українців, але діалог викриває брехню

Новини

Ціни на оперативну пам'ять за останній квартал зросли на 252%. Експерти пояснюють причини

 16.12.2025 16:05

Розробник Claude Code просить не зловживати вайб-кодингом

 16.12.2025 14:48

Google припиняє відстежувати активність у даркнеті

 16.12.2025 12:35

Cloudflare порахував швидкість інтернету в Україні та найбільш популярні онлайн-сервіси

 16.12.2025 10:49

Браузерні розширення для VPN викрали діалоги 8 млн користувачів з ChatGPT та Gemini

 16.12.2025 09:37

Microsoft оприлюднила системні вимоги до ігрових ПК на Windows 11

 15.12.2025 16:49

За три місяці в Україні вдвічі зросла кількість miltech-вакансій. Але без віддаленої роботи

 15.12.2025 15:12

В Android 17 з'явиться функція блокування окремих програм

 15.12.2025 12:44

Українська освіта не встигає реагувати на дефіцит інженерів у DefenceTech — дослідження ITExpert

 15.12.2025 11:26

У Чернівцях судять студента-програміста КПІ, який зламав Netflix з метою продажу чужих акаунтів

 15.12.2025 10:18

Спецпроєкти

Які рішення з ШІ захистять від кіберзагроз у 2026 році? Розкажуть на вебінарі від iIT Distribution
«Аптека 9-1-1»: фармацевти як перша допомога, а аптека стала «пунктом незламності». Будні у 10 км від фронту
Як будувати кар’єру в IT і кого шукають роботодавці у 2026? Розкажуть на IT Career Conf 25/26 від Neoversity
Топ текстів тижня
1.
«У 10 разів швидше за Kotlin і в 3 рази швидше за Go»: в AWS пояснили, чому Rust став дефолтною мовою для нових проектів
2.
ChatGPT інтегровано з програмами Adobe. Тепер можна безкоштовно редагувати фотографії та PDF-файли прямо в чаті
3.
Як будувати кар’єру в IT і кого шукають роботодавці у 2026? Розкажуть на IT Career Conf 25/26 від Neoversity
4.
OpenAI випустила модель GPT‑5.2, яка перевершує людей у 70,9% завдань
5.
Microsoft оприлюднила системні вимоги до ігрових ПК на Windows 11
6.
Google випускає Disco — експериментальний браузер, в якому можна створювати веб-додатки
7.
Функцію d_genocide видалили з Linux через «невідповідність принципам інклюзивності»
8.
Cursor випустив візуальний редактор веб-додатків
9.
Opera хоче, щоб ви платили за браузер Neon $20 на місяць
10.
В Україні підрахували кількість фахівців зі штучного інтелекту

Ваша жалоба отправлена модератору

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить

Користні рішення для тих,
хто пише код

Приєднуйтесь
до товариства: