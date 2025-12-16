Ціни на оперативну пам’ять за останній квартал зросли на 252%. Експерти пояснюють причини

Наприкінці осені ціни на оперативну пам’ять практично вибухнули, про що свідчить оновлений огляд ComputerBase на цінові тенденції з середини вересня до середини грудня. Аналіз роздрібних цін на 12 найпопулярніших зразків ОЗУ свідчить, що вартість комплекту оперативної пам’яті зросла на колосальні 252% порівняно з вереснем. Лише за останній місяць ціни зросли вдвічі.

Що стосується цін на традиційні жорсткі диски (HDD), то вони за останній квартал зросли найменше порівняно з іншими комплектуючими для зберігання даних — приблизно на 33%.

Твердотільні накопичувачі (SSD) зараз коштують у середньому майже на 42% дорожче, ніж у вересні. Навіть SSD-накопичувачі початкового рівня об’ємом 1 ТБ наближаються до позначки в 100 євро.

Експерти вважають, що головні причини росту цін на оперативну пам’ять пов’язані з попитом з боку штучного інтелекту та дата-центрів. Компанії, які будують потужні сервери для тренування LLM-моделей, вимагають величезних обсягів пам’яті. Це змушує виробників DRAM перенаправляти ресурси саме на такі замовлення, а не на звичайну споживчу пам’ять для ПК і ноутбуків.

Три основні компанії на ринку — Samsung, SK Hynix і Micron — зараз більше зорієнтовані на виготовлення високопродуктивних чіпів, де прибутки вищі. Через це лінії виробництва звичайних DDR5/DDR4 менш активно розширюються, а інколи й скорочуються, через що пропозиція знижена.

Ще одна причина цінового буму в тому, що деякі великі виробники ПК і постачальники запасають пам’ять заздалегідь, побоюючись дефіциту. Це ще більше посилює тиск на обмежений обсяг продукції і сприяє підйому цін.