Новини 09/02/2026 10:45

Що краще обрати програмісту: ноутбук чи ПК? Розбираємо переваги кожного пристрою

Дмитро Сімагін

Автор новин

В умовах регулярної відсутності електроенергії, з чим щодня стикаються мільйони українців, вибір між стаціонарним ПК і ноутбуком може здаватись очевидним: звичайно, ноутбук. Зараз це не тільки стандарт індустрії для більшості робочих завдань, але й оптимальний пристрій при постійних відключеннях світла. 

Однак, не все так просто. Якщо ми говоримо про комерційну розробку ПЗ, де команда має жорсткі дедлайни, у вас має бути правильний інструмент під ваші завдання. Потужний десктоп — це «важка артилерія» для специфічних робочих задач, де ноутбук навряд чи підходить.

Коли обирати ПК?

ПК має суттєві переваги: по-перше, купуючи стаціонарний комп’ютер, ви отримуєте на 30-40% вищу продуктивність, у порівнянні з ноутбуком, при однаковому бюджеті.

По-друге: перевага в ергономіці. Маючи ПК, ви можете працювати перед великим монітором та зручною клавіатурою, тоді як екран більшості ноутбуків обмежено 16-17 дюймами, а її клавіатуру толерантно можна назвати «компактною».

ПК

Ще один великий плюс — апгрейд. На ПК легко замінити будь-яку деталь, тоді як на ноутбуці ви навряд чи що самі можете замінити/додати, крім RAM та SSD (якщо модель пристрою це передбачає).

Сучасні ПК не мають проблем з перегрівом. Якщо ваша робота пов’язана з важкими обчисленнями, рендерингом відео чи анімації, ви погодитесь, як це важливо.

Отже, в яких сферах розробки вам справді необхідний ПК, а не ноутбук:

  • Game Development (Unreal Engine, Unity): Збірка рівнів та компіляція шейдерів потребують багатоядерних процесорів та потужних відеокарт.
  • Machine Learning / AI: Запуск LLM-моделей на локальній машині потребує топових GPU від Nvidia.
  • Data Science: Робота з великими датасетами в оперативній пам’яті.
  • Максимальний комфорт: Якщо ви працюєте тільки з дому і хочете мати перед собою три монітори по 32 дюйми — ПК зібрати простіше та дешевше.

Коли обирати ноутбук?

Для 80% сучасних програмістів та QA-фахівців ноутбук — оптимальний вибір. Справа навіть не в потужності. Для веб- чи мобільної розробки підійте навіть бюджетна модель. Сучасні процесори в ноутбуках справляються з Docker та VS Code на відмінно. 

Головна перевага ноутбуку — це мобільність, яку він забезпечує. Ви можете кодити на зустрічах, в коворкінгу, у дорозі — будь-де. Якщо у вас гібридний графік (два дні в офісі, три вдома), то, самі розумієте, тягати системний блок не вийде.

ноутбук

При відключенні світла ноутбук працює ще, як мінімум, три-чотири години. Звичайно, Ecoflow чи акумулятор з інвертором можуть забезпечити роботу і ПК. Але згадайте про потужність кожного пристрою. Ноутбук споживає в середньому 80 Ватт. ПК з монітором — у п’ять-шість разів більше. Вашого акумулятора для ПК вистачить за приблизно 2 години. А якщо плануєте рендеринг — на годину.

Так що ж обрати?

Найкращий вибір для професійного програміста на сьогодні — потужний ноутбук + док-станція. Обирайте потужний (за можливості) ноутбук, а вдома підключаєте його до док-станції. Так ви зможете під’єднати до своєї робочої машини не тільки зарядку, але й два монітори, механічну клавіатуру та кабельний інтернет.

Переваги цього вибору:

  • Код завжди з собою.
  • Не потрібно синхронізувати налаштування між двома різними комп’ютерами.
  • Маєте вдома зручну ергономіку ПК, а в дорозі — мобільність ноутбука.

Купляйте ПК, якщо ви працюєте в геймдев, локально запускаєте LLM або ваш бюджет доволі обмежений (за ті ж самі гроші можна зібрати ПК більш потужним, ніж ноутбук). Обирайте ноутбук, якщо ви займаєтеся вебом, розробляєте мобільні додатки або вам потрібно час від часу змінювати локацію.

Нагадаємо, минулого місяця компанія Microsoft оприлюднила системні вимоги до ігрових ПК на Windows 11.

Що краще обрати програмісту: ноутбук чи ПК? Розбираємо переваги кожного пристрою

 09.02.2026 10:45

