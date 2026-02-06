Редактор коду VS Code 1.109 отримав підтримку паралельного керування кількома сеансами агентів

Microsoft оновила свій багатофункціональний редактор коду Visual Studio Code. Версія VS Code 1.109, за твердженням компанії, стане «основою для багатоагентної розробки», пише InfoWorld.

Нові можливості керування сеансами у VS Code дозволяють розробникам запускати кілька сеансів агентів паралельно в локальному, фоновому та хмарному середовищах, і все це з одного екрана. Користувачі можуть перемикатися між сеансами, відстежувати прогрес з першого погляду та дозволяти агентам працювати незалежно.

Функція Agent Skills, яка тепер загальнодоступна та ввімкнена за замовчуванням, дозволяє розробникам упаковувати спеціалізовані можливості або знання предметної області в робочі процеси для повторного використання. Папки Agent Skills містять перевірені інструкції для таких напрямків роботи, як стратегії тестування, розробка API або оптимізація продуктивності.

Функція попереднього перегляду Copilot Memory дозволяє розробникам зберігати та відтворювати важливу інформацію протягом кількох сеансів. За даними Microsoft, агенти працюють ефективніше з Copilot Memory та швидше виконують пошук коду завдяки зовнішньому індексуванню. Користувачі можуть увімкнути Copilot Memory, встановивши значення github.copilot.chat.copilotMemory.enabled на true.

VS Code 1.109 також додає підтримку Claude Agent, що дозволяє розробникам напряму використовувати SDK агентів Anthropic. Новий реліз підтримує MCP Apps, запроваджує ізоляцію терміналу — експериментальну функцію, яка обмежує доступ до файлів і мережі для команд, що виконуються агентами, та правила автоматичного затвердження, які пропускають підтвердження для безпечних операцій.

VS Code 1.109 можна завантажити для Windows, Linux та macOS на сайті code.visualstudio.com.

