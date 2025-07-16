Оновлення Next.js 15.4 покращує Turbopack перед версією 16

Партнер видання

Команда Next.js, популярного в JavaScript-розробці фреймворку, випустила версію 15.4. Хоча це не дуже масштабне оновлення, воно вносить важливі покращення в такі речі, як Turbopack, пише Developer-Tech.

Розробники, які вже пробували використовувати прапор –turbopack, могли помітити збільшення швидкості, але, можливо, зіткнулись з кількома особливостями, які змусили їх вагатися щодо використання його для серйозних проектів. Тепер Turbopack пройшов усі 8298 інтеграційних тестів команди Next.js для збірок у продакшені.

Creators - Агенція з міжнародного PR для технологічних та B2B компаній PR для компаній та їх лідерів Організація інтерв’ю в медіа, подкастах, виступи на конференціях Європа, Азія, Америка Дізнатись деталі

На підтвердження цього, команда Next.js зараз використовує Turbopack для роботи над Vercel.com. Впровадження Turbopack для основного комерційного веб-сайту Vercel свідчить про високу впевненість у готовності цієї функції.

Найважливіші зміни у Next.js з’являться в релізі 16 пізніше цього літа. Очікується, що всі експериментальні функції фреймворку будуть об’єднані в більш цілісний та потужний продукт.

По-перше, буде впорядкована вся стратегія кешування. Всі різні прапори та концепції, такі як динамічний ввід і вивід та частковий попередній рендеринг незабаром будуть об’єднані в одну бета-функцію під назвою «Компоненти кешу». Це чудова новина, оскільки це означає більш чіткий та спрощений спосіб пришвидшення роботи додатків без необхідності використовувати кілька експериментальних API.

Навігація в App Router також отримує серйозне оновлення. Команда Next.js натякає на більш інтелектуальне попереднє завантаження та покращене керування кешем. Простою мовою це означає, що програми повинні працювати швидше та використовувати менше даних після кліків користувачів.

З виходом нової версії слід знати, що підтримка AMP буде офіційно припинена в Next.js 16.

Партнер видання

Favbet Tech – це ІТ-компанія зі 100% українською‌ ДНК, що створює досконалі сервіси для iGaming і Betting з використанням передових технологій та надає доступ до них. Favbet Tech розробляє інноваційне програмне забезпечення через складну багатокомпонентну платформу, яка здатна витримувати величезні навантаження та створювати унікальний досвід для гравців.