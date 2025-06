Популярність мови програмування SQL впала до історичного мінімуму — рейтинг TIOBE

Червневий рейтинг TIOBE не приніс особливих несподіванок на верхніх сходинках. Як і раніше, лідерству Python (25,87%) нічого не загрожує. Не змінились позиції включно до 7-го місця рейтингу. Слід за Python місця розподілені наступним чином: C++, C, Java, C#, JavaScript, Go. Найбільшою несподіванкою стало те, що колись популярна мова програмування SQL впала в списку TIOBE до історичного мінімуму.

З моменту започаткування TIOBE у 2001 році, SQL була однією з 20 мов, які почали відстежуватись в рейтингу. Довгий час це був серйозний гравець у Топ-10. І хоча на початку 2004 року, після багатьох дебатів, SQL вилучили зі списку (спільнота вважала, що не повноцінна мова програмування), у 2018 році її повернули в TIOBE. Укладачі рейтингу погодилась, що SQL є повною за Тюрінгом мовою, хоча із зауваженнями.

Останнім часом мова програмування SQL почала повільно втрачати популярність. Цього місяця вона посіла 12-ту позицію, що для неї є найнижчою позицією в індексі TIOBE за всю історію.

SQL залишатиметься основою та лінгва франка баз даних протягом наступних десятиліть. Однак у бурхливо зростаючій галузі штучного інтелекту, де дані зазвичай неструктуровані, бази даних NoSQL часто краще підходять. NoSQL (який використовує формати обміну даними, такі як JSON та XML) став серйозною загрозою для чітко визначеного, але досить статичного підходу SQL. Популярність NoSQL можна порівняти зі зростанням динамічно типізованих мов, таких як Python, у порівнянні з чітко визначеними статично типізованими мовами програмування, такими як C++ та Java.

Рейтинг TIOBE базується на кількості кваліфікованих розробників в усьому світі, курсах та сторонніх постачальниках. Для розрахунку рейтингів використовуються популярні веб-сайти Google, Amazon, Wikipedia, Bing та понад 20 інших.

