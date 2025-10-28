logo

Приєднуйтесь до нас

Новини 28/10/2025 09:49

Прибутки від шкідливого софту падають: жертви перестають платити хакерам

Дмитро Сімагін

Журналіст

Кількість жертв, які платять хакерам, досягла нового мінімуму: лише 23% компаній, що зазнали зламу, погодилися на вимоги зловмисників. Тенденція до зниження спостерігається протягом останніх 6 років. Про це йдеться в звіті компанії Coveware.

У першому кварталі 2024 року відсоток випадків, коли жертви комп’ютерного зламу сплачували викуп за викрадені або зашифровані дані становив 28%. Протягом останнього часу ця цифра продовжувала знижуватися, досягнувши історичного мінімуму в третьому кварталі 2025 року.

Одним із пояснень того, що хакери отримують менше грошей, є те, що компанії посилили захист від програм-вимагачів, а державні органи різних країн ухвалили законодавчу заборону на сплату викупу кіберзлочинцям.

«Кожна відмова платити викуп обмежує можливості хакерів» — пишуть у звіті Coveware.

Групи кіберзлочинців все частіше переходять від чистого шифрування до подвійного вимагання, яке супроводжувалося крадіжкою даних та загрозою публічного витоку інформації.

Coveware повідомляє, що понад 76% атак, які спостерігались у третьому кварталі 2025 року, стосувалися витоку даних. Компанія стверджує, що ізоляція атаки, коли злочинцям не вдається зашифрувати дані, а лише є факт викрадення, знижує рівень виплат до 19%.

За даними Coveware, середня та медіанна сума викупу в третьому кварталі знизилися порівняно з попереднім кварталом, досягнувши $377 000 та $140 000 відповідно.

Ця зміна може відображати перегляд великими організаціями своєї політики виплати викупу та усвідомлення того, що ці кошти краще витратити на зміцнення захисту від майбутніх атак.

Дослідники також зазначають, що такі групи зловмисників, як Akira та Qilin, на які припадало 44% усіх зареєстрованих атак у третьому кварталі 2025 року, переключили увагу на середні компанії, які наразі з більшою ймовірністю заплатять викуп, ніж великі корпорації.

Ще однією помітною тенденцією стало те, зо хакери стали більше покладатись не на технічні можливості, а на соціальну інженерію та вербування інсайдерів, пропонуючи великі хабарі за допомогу в отриманні початкового доступу. Наприклад, в одному з нещодавніх випадків, пов’язаних зі співробітником BBC, член банди Medusa звернувся до працівника компанії, пропонуючи йому 15% викупу в обмін на доступ до внутрішньої мережі через свій робочий комп’ютер.

 

Головна > Новини > Прибутки від шкідливого софту падають: жертви перестають платити хакерам

Найбільш обговорювані статті

Microsoft додає в Copilot групи з підтримкою до 32 учасників, режим репетитора Learn Live та анімованого помічникаMicrosoft додає в Copilot групи з підтримкою до 32 учасників, режим репетитора Learn Live та анімованого помічника
Google розширює можливості вайб-кодингу на платформі AI StudioGoogle розширює можливості вайб-кодингу на платформі AI Studio
X тестує модель «оплати за використання» для свого APIX тестує модель «оплати за використання» для свого API
Безпілотники, AI та антидроновий захист: Топ розробок IT-компанії Favbet Tech для оборони країни
Microsoft значно підвищує ціни на комплекти розробника XboxMicrosoft значно підвищує ціни на комплекти розробника Xbox
Через російський обстріл постраждав Харківський ІТ кластерЧерез російський обстріл постраждав Харківський ІТ кластер
Visual Studio тепер має функцію плануванняVisual Studio тепер має функцію планування
Розробник побив власний рекорд, написавши гру «Змійка» розміром усього 54 байтиРозробник побив власний рекорд, написавши гру «Змійка» розміром усього 54 байти
Windows 11 таємно робить скріншоти, коли ви граєте у відеоігриWindows 11 таємно робить скріншоти, коли ви граєте у відеоігри
Українські фахівці розкрили нову схему кібератак на військових через месенджер Signal

Росіянина, який розробив програму-вимагач Lockbit, екстрадували до США

Північнокорейські хакери розмістили шпигунський софт у Google Play

Хакери навчились використовувати Grok для поширення шкідливих посилань

Шифрування, фішинг, наркоторгівля: кіберзлочинці освоюють ChatGPT

В Android знайшли вразливість, яка дозволяє запускати дії в програмах без згоди користувача

Кібератака на «Укрзалізницю»: з'явились перші подробиці

Хакери надсилають українським службовцям листи про скорочення зарплати. У посиланні вірус

Брутфорс по-українські: 19-річний хакер може сісти на 8 років за злам мільйону акаунтів

Українська кіберполіція затримала на Дніпропетровщині 25-річного хакера

Хакери розсилають українцям фішингові листи нібито від Податкової служби

QA-консультант пішов лайкати сторінку «щоб відчепилися»: це коштувало його друзям 500 тис. грн

«Криптокаліпсис наближається!» Європол закликає швидче переходити на квантово-безпечне шифрування

Хакери розсилають українцям «повістки в суд» з домену UKR.NET

«Отвєточка» за зрив футбольної трансляції? Сайт мінбуду рф зламали і вимагають викуп в біткойнах

Російська компанія, пов'язана з Кремлем, активно шукає можливість злому Telegram

Європу та Україну «накрило» хакерською атакою через вірус-шифрувальник: розповідаємо, як захиститися

Українські хакери допомогли забезпечити армію рф страпонами та ділдо на $25 тис.

Північна Корея розширює застосування штучного інтелекту для хакерських атак

OpenAI: хакери використовують ChatGPT для створення шкідливих програм

Експерти розкрили технічні деталі найбільшого в історії хакерського злому на $1,4 млрд

Всі навколо крадуть

«Стоять в чергах і нічого не купують»: ІТ-армія України зламала платіжні системи «Сбербанку» і «Тінькофф»

Російські хакери ламають акаунти українців завдяки вразливості WinRAR

Топ текстів
Новини - 1 місяць назад
Резерв+ знову оновлено: онлайн-реєстрація 17-річних і автоматичний військовий облік
Новини - 1 місяць назад
Meta випустила оптимізовану для кодування модель Code World Model
Спецпроєкти - 4 тижні назад
Відкрита реєстрація на курс «Розвивайте кар’єру із Google Cloud». Для новачків в ІТ – індивідуальні консультації
Спецпроєкти - 1 тиждень назад
П’ять пасток, у які потрапляють навіть досвідчені проджект-менеджери. Колонка FAVBET Tech
Спецпроєкти - 2 тижні назад
Є і буде завжди: як працювати з невизначеністю? Досвід у FAVBET Tech
Спецпроєкти - 2 тижні назад
Технічний рекрутинг у FAVBET Tech: як перевіряють кандидатів і чим тут допомагає ШІ
Новини - 1 місяць назад
Microsoft: «заради уникнення катастрофи» штучний інтелект повинні контролювати військові
Новини - 1 місяць назад
Google запускає в Україні пільговий тарифний план Google AI Plus
Спецпроєкти - 1 тиждень назад
FAVBET Tech сплатив понад 650 млн грн податків за 9 місяців 2025 року
Новини - 1 місяць назад
Платформу вайб-кодингу VibeSDK від CloudFlare перевели в open source

Новини

GitHub запускає платформу Agent HQ, яка об'єднає Codex, Claude і Jules

 29.10.2025 09:43

Експерти з'ясували, хто з чат-ботів розповсюджує російську пропаганду

 28.10.2025 17:13

Anthropic випускає бета-версію розширення Claude для Excel

 28.10.2025 15:43

Google: до кінця року всі зможуть створювати відеоігри за допомогою вайб-кодингу

 28.10.2025 12:30

«Ви все не так зрозуміли»: Microsoft заперечує, що її штучний інтелект навчають на скріншотах Windows 11

 28.10.2025 11:46

Прибутки від шкідливого софту падають: жертви перестають платити хакерам

 28.10.2025 09:49

Стартапи в США переходять на 6-денний графік через конкуренцію з Китаєм

 27.10.2025 17:37

Manual QA в Україні: кандидатів стає менше, вакансій побільшало

 27.10.2025 15:46

У LLM-моделей з'явився «інстинкт самозбереження». Вчені вважають це небезпечним

 27.10.2025 12:33

Представлено «найефективнішу» українську LLM-модель Lapa v0.1.2

 27.10.2025 11:40

Спецпроєкти

Відкрита реєстрація на курс «Розвивайте кар’єру із Google Cloud». Для новачків в ІТ – індивідуальні консультації
Є і буде завжди: як працювати з невизначеністю? Досвід у FAVBET Tech
П’ять пасток, у які потрапляють навіть досвідчені проджект-менеджери. Колонка FAVBET Tech
Топ текстів тижня
1.
Розробник побив власний рекорд, написавши гру «Змійка» розміром усього 54 байти
2.
Windows 11 таємно робить скріншоти, коли ви граєте у відеоігри
3.
Новий браузер ChatGPT Atlas можна легко обдурити за допомогою prompt injection
4.
Агент Cursor врятував розробника від хакера, який видавав себе за українця
5.
Стартапи в США переходять на 6-денний графік через конкуренцію з Китаєм
6.
Безпілотники, AI та антидроновий захист: Топ розробок IT-компанії Favbet Tech для оборони країни
7.
PyTorch представляє Monarch — фреймворк для програмування на тисячах комп’ютерів
8.
Експерти з’ясували, хто з чат-ботів розповсюджує російську пропаганду
9.
Google розширює можливості вайб-кодингу на платформі AI Studio
10.
Проект Fedora Linux затвердив правила використання штучного інтелекту при розробці

Ваша жалоба отправлена модератору

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить

Користні рішення для тих,
хто пише код

Приєднуйтесь
до товариства: