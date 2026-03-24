Новини 24/03/2026 16:55

Стейблкоїни на службі тіньової економіки: розбір звіту Chainalysis про китайські схеми

Дмитро Сімагін

Редактор

Звіт The 2026 Crypto Crime Report від компанії Chainalysis розкриває масштабну схему легалізації капіталу, де Китай перетворився на глобальний хаб із відмивання коштів за допомогою криптовалютних інструментів, пише видання ITC.

Ключовим елементом цієї екосистеми стали так звані «позабіржові брокери» (OTC), які фактично інтегрували тіньові фінансові потоки в легальний крипторинок. Аналітики зафіксували, що через мережу китайських посередників лише в 2025 році було відмито приблизно $16,1 млрд — це еквівалент близько $44 млн щодня. Для обробки цих обсягів використовувалося понад 1 799 активних гаманців.

Більша частина грошей відмивалась від діяльності наркосиндикатів, кіберзлочинців та організаторів скам-проєктів. Важливо, що значна діяльності китайських «пралень» відбувається через месенджер, такі як Telegram. Там формуються спільноти, публікуються оголошення та координується взаємодія між учасниками.

Наприклад, готівкові гроші, отримані від мексиканських наркокартелів за продаж компонентів для виготовлення фентанілу китайці витрачають на купівлю жіночих сумок Hermes чи подібних дороговартісних товарів. Через студентів китайського походження – «грошових мулів» – ці товари перевозять у звичайному авіабагажі в Китай, де реалізують місцевим любителям розкошів. Таким чином відбувається транскордонний перетік грошей без використання електронних грошових переказів чи готівки.

Ще одна схема базується на використанні стейблкоїнів, зокрема USDT на протоколі TRON, що дозволяє проводити міжнародні операції з мінімальними комісіями та високою швидкістю, уникаючи класичного моніторингу Swift. 

Китайські злочинні спільноти вибудували багаторівневу інфраструктуру, яка поєднує методи традиційного «підпільного банкінгу» з сучасними блокчейн-протоколами. Це створює серйозний виклик для compliance-відділів глобальних бірж, оскільки зловмисники використовують складні міксери та ланцюжки переказів для розриву зв’язків між брудними гаманцями та кінцевими точками виводу у фіат.

Масштаб проблеми змушує регуляторів США та ЄС посилювати тиск на емітентів стейблкоїнів та вимагати від блокчейн-аналітиків впровадження більш агресивних алгоритмів деанонімізації.

Розслідування підкреслює, що попри офіційну заборону операцій з криптовалютами всередині Китаю, місцеві гравці продовжують домінувати у світовій інфраструктурі тіньових фінансів. Для IT-сектору та фінтеху це означає неминуче посилення процедур KYC/AML на рівні протоколів, оскільки боротьба з «китайським пральним цехом» стає пріоритетом для міжнародних правоохоронних органів.

Нагадаємо, що в Китаї з’явився новий тренд: держава фінансує тисячі ШІ-компаній без найманих працівників.

