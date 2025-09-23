logo

Новини 23/09/2025

У ChatGPT з’являться додаткові платні функції

Дмитро Сімагін

Журналіст

Керівник OpenAI Сем Альтман анонсував появу в ChatGP додаткових функцій, робота яких вимагає значних обчислювальних потужностей. Через це доступ до деяких новинок обмежать платним тарифом Pro, за інші доведеться доплатити. Про це Альтман написав у своєму акаунті X.

«Найближчими тижнями ми запускаємо нові ресурсомісткі сервіси. Через пов’язані з ними витрати деякі функції спочатку будуть доступні тільки передплатникам Pro, а за частину нових продуктів доведеться платити додатково. Наша мета залишається незмінною — максимально знижувати вартість «інтелекту» і робити наші послуги широко доступними, і ми впевнені, що з часом цього досягнемо», — пояснив голова OpenAI.

На думку дослідника коду Тібора Блахо, однією з можливих новинок стане модель для створення відео Sora 2. Він стверджує, що в коді веб-програми Sora з’явилися згадки експерименту NF2, до яких нещодавно додалися піддомени і такі елементи, як Feed Page NF2 (сторінка стрічки NF2), Composer та Fast Pass. Це натякає на новий дизайн зі стрічкою роликів та пріоритетною генерацією відео, а цифра 2 у коді вказує на нову модель.

Найвірогіднішою датою анонсу або повноцінного запуску нового функціоналу стане 6 жовтня. Саме цього дня у Сан-Франциско почнеться захід OpenAI DevDay – найбільша конференція компанії для розробників. Як правило, такі міроприємства супроводжуються презентацією нового функціоналу.

