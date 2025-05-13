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Новини 13/05/2025

У preview-версії C# 14 помітили кілька важливих оновлень

Дмитро Сімагін

Журналіст

Партнер видання

Мова програмування C# оновлена до версії 14. Реліз випустили разом з фреймворком .NET 10 Preview 3 для ознайомлення в якості попередньої версії, пише InfoWorld. 

C# 14, стабільний реліз якої очікується в листопаді 2025 року, додає статичні методи розширення, властивості екземпляра та статичного розширення, а також новий необов’язковий альтернативний синтаксис для членів розширення.

Члени розширення дозволяють розробникам «додавати» методи до існуючих типів без необхідності створювати новий похідний тип, перекомпіляції чи інної зміни вихідного типу.

Члени розширення також запроваджують альтернативний синтаксис для методів розширення. Новий синтаксис є необов’язковим, і розробникам не потрібно змінювати свої існуючі методи розширення.

Незалежно від стилю, члени розширення додають функціональність до типів. Це особливо корисно, якщо розробники не мають доступу до вихідного коду типу або якщо тип є інтерфейсом. Якщо розробникам не подобається використовувати !list.Any(), вони можуть створити свій власний метод розширення IsEmpty(). Починаючи з останньої попередньої версії, розробники можуть зробити це властивістю та використовувати її так само, як будь-яку іншу властивість типу. Використовуючи новий синтаксис, розробники також можуть додавати розширення, які працюють як static-властивості та методи базового типу.

Партнер видання

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