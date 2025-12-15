В Android 17 з’явиться функція блокування окремих програм

Google готується додати в Android 17 нову функцію блокування окремих застосунків, ймовірно, за допомогою пароля або біометрії, пише Android Authority.

Блокування певних програм є найкращим способом захистити конфіденційність, якщо є ризик, що пристрій користувача потрапить в чужі руки. В операційній системі Android все ще бракує вбудованого способу зробити це, що змушує багатьох людей покладатися на сторонні інструменти. Тепер Google може вирішити цю проблему в оновленні Android 17 наступного року, додавши нову функцію блокування програм.

В останній збірці Canary 2512 журналісти Android Authority виявили у пакеті фреймворку Android код, що натякає на новий API блокування додатків. Доступ до цього API обмежений новим дозволом LOCK_APPS, який доступний лише внутрішнім системним додаткам. З цим дозволом програма запуску за замовчуванням може викликати API, запускаючи функцію блокування програм Android за допомогою дії SET_APP_LOCK intent.

В Android також передбачено кілька перевірок, щоб переконатися, що функція блокування програм використовується за призначенням. По-перше, перевіряється тип пристрою, щоб виключити Wear OS, Android Automotive та Android TV. По-друге, перевіряється, що поточний користувач не є контрольованим профілем, що обмежує блокування програм основним користувачем.

Очікується, що нова функція з’явиться не раніше, ніж оновлення Android 17 в 2026 році.