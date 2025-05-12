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Новини 12/05/2025

В Україні створять реєстр забороненого програмного забезпечення

Андрій Губін

Журналіст

Партнер видання

Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації України працює над проєктом постанови Кабінету Міністрів про створення та використання реєстру забороненого програмного забезпечення, повідомили на сайті відомства.

Про це сказав Директор Департаменту державного контролю у сфері захисту інформації та аудиту безпеки Адміністрації Держспецзв’язку Ігор Стельник на панельній дискусії «Ворожий софт: як держава та суспільство протистоять ворогу і знаходять рішення» у межах конференції Своє.ІТ 2025 у Києві.

«Питання ворожого софту — дуже болюче. Постійно відбувається мімікрування певного ворожого програмного забезпечення під вітчизняні чи європейські бренди», — повідомив Ігор Стельник.

Незважаючи на рішення Ради національної безпеки і оборони України, згідно з яким до низки російських сайтів та програмних продуктів застосовувалися санкції, з різних причин не всі користувачі перейшли на вітчизняне чи іноземне ПЗ. Вирішити цю проблему має нещодавно ухвалений закон 4336-ІХ. Він зобов’язав державні органи використовувати програмне забезпечення за винятком того, що буде включене в реєстр забороненого ПЗ.

«Адміністрація Держспецзв’язку зараз виходить на фінальну стадію підготовки проєкту постанови Кабміну, яка буде регулювати створення і використання реєстру забороненого програмного забезпечення. Тому я б дуже хотів, і навіть наполягав, щоб до процесу вибору критеріїв включення ПЗ до цього реєстру була залучена професійна спільнота», – сказав Ігор Стельник.

Конференція Своє.ІТ 2025 відбулася в Києві. На ній говорили про те, як українські ІТ-рішення працюють, масштабуються й замінюють чужі аналоги, включно з російськими продуктами.

Партнер видання

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